Workday lance ses verticaux en Europe

Lors de la seconde journée de Rising, son évènement annuel pour ses clients européens, Workday a annoncé l’arrivée de ses premiers « Industry Accelerators » sur le Vieux Continent.

Ces « verticaux » – puisqu’il s’agit bien de cela – auront pour objectif, avec des partenaires (dont Deloitte Accenture et PwC), de personnaliser les solutions de Workday afin de faciliter les migrations vers le cloud, dans des secteurs où certaines contraintes, notamment réglementaires, sont des freins.

Les premières « solutions personnalisées » (en VO : « purpose-built ») concerneront les secteurs de la banque, de la finance et de l’assurance au Royaume-Uni.

« Dans le secteur hautement réglementé de la banque et des marchés de capitaux, confronté à des exigences strictes en matière de reporting et de comptabilité, Workday Financial Management et Workday Accounting Center seront associés aux solutions des partenaires pour faciliter la réconciliation des données, tout en apportant des capacités de reporting réglementaire, le tout en aidant à rationaliser les opérations clients », illustre Workday.

Workday promet que d’autres pays, d’autres secteurs et d’autres partenaires suivront au fil du temps.

Concrètement, les Industry Accelerators combinent les bonnes pratiques d’un secteur, les offres de Workday (HR, Finance et Planning), des outils et une méthode « éprouvée » de migration vers le cloud (dixit Pete Schlamp, Chief Strategy Officer), ainsi que des connecteurs.

La nouvelle plateforme de développement de Workday (Extend) joue un rôle central dans la sortie de ces verticaux. « En continuant à ouvrir notre plateforme […], les partenaires et les intégrateurs peuvent plus facilement connecter les clouds et les applications (ISV) d’un secteur, pour aider à créer des processus métier adaptés », confirme l’éditeur – qui rappelle qu’il existe d’ores et déjà plusieurs centaines de connecteurs et d’applications pré-packagées (jusque dans le domaine de la chaîne logistique).

« Workday gère le backend et va jusqu’au middle office. Mais il existe très souvent un besoin de se connecter avec le front office et le front end spécifiques aux cas d’utilisation de chaque secteur (un PoS dans la distribution par exemple) » resitue Pete Schlamp dans un échange avec la presse et les analystes européens. « Il est possible de répondre à ces besoins sans que les clients aient besoin, à chaque fois, de faire du code personnalisé ».

Les verticaux européens s’appuieront sur ceux récemment lancés aux États-Unis, où Workday en propose aujourd’hui 14 (dont des programmes pour la distribution, l’hôtellerie, les services financiers ou encore l’énergie).