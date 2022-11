Conférence – Workday organise cette semaine l’étape européenne de son évènement clients, Rising. Depuis Stockholm, le co-PDG espagnol de l’éditeur américain, Chano Fernandez a exposé à ses clients (3 500 personnes réunies dans la capitale suédoise) les grandes lignes de l’évolution de ses offres.

Workday a pour l’occasion confirmé qu’il aime parler produit. Et pour cause, il a récemment multiplié les sorties : Strategic Sourcing, Inventory Management, Expense (concurrent de Concur), Workday Empower (moteur de recherche sur la documentation interne - principalement RH - avec compréhension sémantique), Workday Learning, Workday Skills (pour lister les compétences, unifier les terminologies, puis les matcher avec les besoins internes), etc.

L’éditeur a aussi terminé l’intégration de plusieurs rachats dont Peakon (concurrent de Qualtrics pour les RH, et demain pour des usages CRM ?), Scout, ou encore VNDLY (gestion des travailleurs externes) qu’il a aussi mis en avant.

En parallèle de ces produits, deux grandes tendances ont traversé cette journée.

Workday Extend : un pied dans l’opérationnel La première a été lancée par Pete Schlamp, Chief Strategy Officer : Workday se veut désormais « la colonne vertébrale numérique de votre business, des RH à la finance, et de tous les workflows au milieu ». Car Workday pousse de plus en plus, dans sa communication en tout cas, ses nouvelles fonctionnalités de développements d’applications destinées à « étendre » sa plateforme. Ces outils sont d’ailleurs baptisés « Workday Extend ». On y trouve même, désormais, un outil low-code/no-code destiné aux métiers (les fameux citizen developers). « Extend permet de résoudre des problèmes que Workday ne résout pas (encore) ou ne veut pas forcément résoudre », résume Sayan Chakraborty EVP Product & Strategy. « Extend permet de résoudre des problèmes que Workday ne résout pas (encore) ou ne veut pas forcément résoudre. » Sayan ChakrabortyEVP Product & Strategy, Workday Un des cas d’usage de Extend évoqué par Workday est l’exemple d’une app, créé en 10 jours par Otis en Ukraine, pour mettre en relation ses employés en fuite des zones de combats avec ceux prêts à leur offrir refuge dans leurs logements. Avec ce cas, Workday semble se rapprocher de l’opérationnel, mais toujours en complément de ses traditionnels domaines RH et de la gestion financière. « On peut le voir comme le développement d’extensions », confirme Chano Fernandez au MagIT. Les fondations pour aller un peu plus loin sont en tout cas posées. Dans la continuité de Extend, Workday propose aujourd’hui une vingtaine d’applications pré-packagées. Pete Schlamp en promet plusieurs centaines dans les années qui viennent.