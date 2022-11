IA responsable : Positive AI, un label pour anticiper les exigences européennes

L’intelligence artificielle ne pose pas seulement des enjeux écologiques, de robustesse, mais également des problèmes éthiques. Des sujets sur lesquels se penchent les institutions européennes et françaises. Au niveau européen, c’est l’AI Act qui devrait statuer des obligations des entreprises en la matière.

« La Commission européenne a donné un cadre clair concernant l’IA responsable », juge Laurent Acharian, directeur marketing chez BCG GAMMA, lors d’une conférence de presse. « Ce cadre devrait être appliqué à partir de 2025. À l’échelle du digital, 2025, c’est loin, très loin : il peut se passer beaucoup de choses d’ici là ».

« Selon une étude de BCG, 84 % des entreprises interrogées considèrent que l’IA responsable devrait être l’un des sujets majeurs pour le top management », affirme Laurent Acharian. « Quand l’on regarde de plus près, seulement 16 % de ces entreprises estiment avoir un programme mature en matière d’IA responsable. Il y a un écart immense entre les intentions et la réalité ».

Malakoff Humanis a donc mis en place des revues trimestrielles des données d’entraînement, des algorithmes et de leurs résultats. Et quand l’utilisateur décide de ne pas suivre l’avis de l’IA, le cas est également étudié.

Chez Malakoff Humanis, la problématique est d’autant plus complexe qu’il emploie ses algorithmes pour traiter des sujets délicats. Depuis quatre ans, l’assureur a déployé un algorithme qui permet à ses équipes et aux médecins « d’identifier les arrêts de travail dits suspicieux ou abusifs », explique, David Giblas, directeur délégué en charge (en autres) de « la data et du digital » chez Malakoff Humanis.

Au quotidien, et en attendant que les autorités mettent en place cette réglementation , ce sont les entreprises qui doivent s’atteler à trouver des réponses rapides en suivant les recommandations déjà disponibles. D’autant que ces organisations sont confrontées à des pressions internes et externes pour maîtriser les usages sensibles de l’IA.

Un label inspiré des recommandations de la Commission européenne

L’association Positive AI veut ainsi fournir un espace d’échanges pour les dirigeants et les data scientists, un référentiel, puis délivrer un label consacré à l’IA responsable.

« [Positive AI] a pour ambition d’évaluer le niveau de maturité des entreprises de toute taille et de tout secteur en matière d’IA responsable, de mettre à disposition un outil permettant d’identifier des leviers pour ensuite progresser, et enfin de leur permettre d’obtenir un label après un audit indépendant », résume Laëtitia Orsini Sharps, présidente de l’association Positive AI et directrice des activités grand public chez Orange.

Le référentiel est déjà sur pied. Il a été construit sur les « principes clés de l’IA responsable définis par la Commission européenne ». Avant de lancer l’initiative, certains des fondateurs du projet ont mis en place les recommandations de la CE publiées en 2019 dans le guide « Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence » par le groupe d’expert haut niveau sur l’IA (High-Level Expert Group on AI ou AI HLEG).

« Malakoff Humanis a fait partie des premières entreprises françaises en 2019 à mettre en place ce référentiel. Aujourd’hui, nous l’utilisons pour évaluer deux tiers de nos algorithmes », affirme David Giblas.

Cependant, le dirigeant constate que l’initiative de la CE, pourtant accompagnée d’une communauté d’échanges, ne répondait pas à tous les besoins de son organisation. « Nous voulions aller plus loin : ce n’était pas suffisant en matière d’outillage et de partage de bonnes pratiques », avance-t-il.

Des 109 questions initiales du référentiel AI Trustworthy, Positive AI a tiré une quarantaine de critères d’évaluation « plus précis ». Une vingtaine interroge la démarche de l’entreprise et sa gouvernance de l’IA. Et une vingtaine de points de contrôle servent à évaluer les algorithmes en eux-mêmes. Positive AI axe son évaluation sur trois domaines : justice et équité, transparence et explicabilité, et intervention humaine. Techniquement, il s’agit de mettre en place une forme d’explicabilité – « à minima d’interprétabilité » dixit Davig Giblas – des algorithmes les plus sensibles.

En clair, Positive AI s’intéresse à la fois à la stratégie de l’entreprise, aux pratiques des utilisateurs, à la conception et à la gouvernance des systèmes d’IA et des algorithmes « qui représentent les plus grands risques éthiques ».

« Du point de vue de l’entreprise, l’IA responsable est au service de l’humain », définit David Giblas. « Elle est non discriminatoire, équitable, transparente, répétable et explicable ».

Au-delà des mots, « le référentiel doit permettre de se positionner avec le moins de subjectivité possible par rapport à ces questionnements », estime-t-il.

Le référentiel a été concocté par des experts métiers et des data scientists travaillant chez les membres fondateurs de Positive AI. L’association a été ensuite accompagnée par le cabinet de conseil et d’audit EY (Ernst & Young) pour rendre ce référentiel auditable.

Un comité d’experts « externes et indépendants » s’est ensuite chargé de revoir le référentiel. Raja Chatila, Professeur émérite de robotique, d’IA et d’éthique à Sorbonne Université ; Caroline Lequesne Roth, Maître de conférences en droit public, et responsable du Master 2 Droit algorithmique et gouvernance des données à l’Université Côte d’Azur ; et Bertrand Braunschweig, Coordonnateur scientifique du programme Confiance.ai sont les trois spécialistes en question.

EY réalisera les audits chez les entreprises qui souhaiteraient obtenir le label Positive AI. Il proposera « trois niveaux de certification graduels », suivant la maturité de l’entreprise.