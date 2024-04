Google muscle ses ambitions dans l’IA

Alphabet, la société mère de Google, a annoncé une augmentation de 15 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre. Celui-ci s’élève désormais à 80,5 milliards $. La publicité reste la plus grosse source de revenus, mais l’activité cloud, Google Cloud, représente près de 12 % du CA total sur le trimestre.

À l’instar d’autres géants de la technologie, Alphabet mise gros sur l’intelligence artificielle. Le PDG Sundar Pichai a profité de la publication de ces résultats pour le rappeler, pour évoquer sa position de leader dans le domaine, et pour vanter son offre unifiée Gemini.

« Nous avons bien entamé l’ère Gemini et nous sommes sur une bonne lancée », s’est félicité Sundar Pichai. « Notre leadership, en matière de recherche et d’infrastructure dans le domaine de l’IA, ainsi que la présence mondiale de nos produits nous placent en bonne position pour la prochaine vague d’innovation ».

Des modèles 100 fois plus efficients en 18 mois

Selon la transcription de la conférence sur les résultats (publiée sur Seeking Alpha), Sundar Pichai a insisté sur la capacité d’Alphabet à construire des infrastructures pour appuyer cette ambition.

« Nous possédons la meilleure infrastructure pour l’ère de l’IA. » Sundar PichaiCEO d'Alphabet

« Nous possédons la meilleure infrastructure pour l’ère de l’IA », a-t-il avancé. « Nos centres de données comptent parmi les plus performants, les plus sécurisés, les plus fiables et les plus efficaces au monde. Ils ont été spécialement conçus pour former des modèles d’IA ultramodernes et pour réaliser des améliorations sans précédent en matière d’efficacité. »

Sur ce point en particulier, les modèles d’IA et les algorithmes de Google seraient plus de 100 fois plus efficients qu’ils ne l’étaient il y a 18 mois.