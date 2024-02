IA générative : Sage lance à son tour un Copilot

C’est au tour de l’éditeur britannique de solutions comptables, Sage, d’annoncer le lancement d’un assistant à base d’Intelligence artificielle générative. Il s’appellera Sage Copilot.

« Le nouvel assistant permet d’automatiser les processus comptables, finances et RH, tout en laissant une place à la vérification humaine, lorsqu’elle est nécessaire », assure l’éditeur.

Sage Copilot ciblera prioritairement les PME et les experts-comptables. Il devrait pouvoir gérer les tâches « administratives et répétitives en “temps réel” ». L’assistant devrait également proposer des recommandations pour « optimiser les coûts, les performances, et améliorer la gestion de l’entreprise ». L’assistant proposera par exemple le matin une liste de tâches à réaliser par un utilisateur comptable dans la journée.

Safe insiste sur le fait que ce n’est pas sa première incursion dans l’IA (mais sa première dans l’IA générative). « Depuis de nombreuses années, la société collabore étroitement avec ses clients pour développer des solutions et des services basés sur l’IA qui sont précis et fiables, mais aussi conformes aux réglementations », rappelle l’éditeur, soulignant au passage l’importance d’une IA contrôlée et conforme.

Sage Copilot a été développé par Sage AI (l’équipe spécialisée dans l’IA et le Machine Learning chez Sage). « Il regroupe diverses technologies, allant des développements internes aux solutions développées par la communauté Open-Source, ainsi que celles de fournisseurs tiers tels qu’Amazon AWS et Microsoft Azure », explique un porte-parole français au MagIT.

Sage s’ajoute à la longue liste d’éditeurs qui ont décidé d’infuser l’IA générative dans leurs produits (SAP, Workday, Oracle NetSuite, etc.), dans un contexte où des clients estiment qu’il ne s’agit pas forcément d’une fonctionnalité prioritaire (en tout cas pas prioritaire, par rapport à d’autres, comme l’innovation fonctionnelle ou l’automatisation), alors que d’autres la voient au contraire comme une priorité.

Forrester estime en tout cas que cette technologie sort de sa phase de « hype » et entre dans une phase de pragmatisme. Les entreprises, mitigées ou pas, commencent, elles, à se pencher sur la valeur réelle que la GenAI apporte (ROI). Sans forcément avoir de réponse claire, d’ailleurs.

« Sage Copilot révolutionne l’activité des PME et la productivité des experts-comptables, en introduisant une IA fiable au cœur de leurs opérations », lance pour sa part Steve Hare, le PDG de Sage, enthousiaste. « Il ne s’agit pas seulement d’une fonction d’IA », dit-il, « c’est un engagement à construire un avenir où les entreprises peuvent se concentrer sur leurs objectifs ; soutenues par [une] IA à laquelle elles peuvent faire confiance », vante-t-il, insistant là encore sur la notion d’IA Responsable.

Sage Copilot sera disponible au Royaume-Uni courant 2024, dans le cadre des suites Sage for Small Business et Sage for Accountants. Le reste du monde (et d’autres langues) devraient suivre.