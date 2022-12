Forum 5G Techritory : dans les villes, la 5G pour piloter des drones policiers

Deuxième partie des cas d’usage professionnels de la 5G débattus par les pouvoirs publics, les entreprises et les fournisseurs de l’UE lors du sommet 5G Techritory qui vient de se tenir à Riga, en Lettonie. Après les transports où rien n’est prêt et avant les fournisseurs d’électricité qui veulent mettre sur écoute tous les objets connectés, LeMagIT rapporte ici les échanges qui ont – vigoureusement – animé les débats autour de la ville intelligente et connectée.

À l’échelle des municipalités européennes, la 5G est d’abord vue comme un moyen de communiquer avec le seul équipement urbain qui ne peut pas être relié par un fil : les drones. En introduction du débat qui doit faire un point sur la législation européenne en matière de survol des zones habitées par ces petits aéronefs téléguidés, le modérateur suppose que les villes veulent des drones pour transporter en urgence des médicaments ou des transfusions sanguines. Ou alors , sans doute, pour des prises de vue aériennes des espaces urbains à des fins de maintenance.

Faire la police, faute de mieux « Oui, oui, bien entendu. Mais nous pensons aussi à la surveillance. Par exemple, celle des étudiants quand ils rentrent de l’école, au cas où ils se feraient agresser ou enlever », bondit Elena Deambrogio, la responsable SmartCity à la municipalité de Turin, en Italie. Et de préciser : « Il y a plusieurs idées pour nous aider dans la gestion de la vie urbaine, mais les réglementations concernant les drones ne sont pas adaptées. Alors, nous renforçons la coopération avec les autorités nationales. Les aspects de sûreté, de localisation des personnes définissent un plan stratégique avec une vraie portée de changement du quotidien. » Rasmuss Filips Geks, en charge des dossiers numériques à la municipalité de Riga, en Lettonie confirme : les drones n’ont pas le droit de voler en ville, sauf pour faire la police. « Pour obtenir des autorisations de voler, il faut beaucoup documenter les cas d’usage. Alors, nous documentons. Les livraisons par drone, les scans en 3D des immeubles... Mais nous avons déjà pu beaucoup utiliser les drones dans le domaine de la sécurité. Par exemple, il y a quelques mois, des gens ont manifesté devant l’hôtel de ville. Hé bien ce sont des drones qui ont surveillé la situation avec leurs caméras. » « Les drones nous permettent de surveiller les endroits que la police municipale n’a pas les moyens de surveiller. Par exemple si vous allez pêcher sur un lac gelé lorsque c’est interdit parce que vous pouvez tomber à travers la glace, hé bien un drone pourra le voir, identifier le risque et ainsi assurer une plus grande sécurité pour les citoyens. »