Forum 5GTechritory : Les fournisseurs d’énergie veulent mettre la 5G sur écoute

Troisième partie des des cas d’usage professionnels de la 5G débattus par les pouvoirs publics, les entreprises et les fournisseurs de l’UE lors du sommet 5G Techritory qui vient de se tenir à Riga, en Lettonie. Après les transports où rien n’est prêt et les villes qui veulent juste déployer des drones policiers, LeMagIT rapporte ici les échanges consacrés au sujet de l’amélioration du rendement des centrales électriques. Le sujet est en l’occurrence celui de la 5G au service des producteurs d’énergie. Ou, dit autrement, la possibilité de relancer le concept des Smart grids, à savoir des réseaux électriques dont le rendement est optimisé grâce à la collecte d'informations au plus proche des consommateurs.

« Pour le dire simplement, pendant les 20 dernières années, les producteurs d’énergie ont fait du marché de gros. Mais maintenant que l’électricité est liée à la décarbonation, maintenant qu’elle est liée à l’autonomie des voitures, maintenant qu’il y a tous ces petits appareils à charger chez les clients, maintenant qu’il y a des énergies renouvelables, nous passons à un modèle de marché logistique, tiré par la distribution, la répartition et la transmission d’électricité de pair à pair », commence Alex Papalexopoulos, le PDG du cabinet de consulting américain Ecco, spécialisé dans les marchés de l’électricité.

« L’internet de l’énergie » « Il faut se servir des données pour savoir quoi acheminer, où, au bon moment », insiste-t-il, face à Birbas Alexios, un docteur en génie des énergies de l’université de Patras, en Grèce. Lorsque ce dernier lui demande des détails, Alex Papalexopoulos répond : « Vous parlez lors de ce sommet de l’Internet des objets. Je vous parle ici de l’Internet de l’énergie ! » « À la périphérie du réseau électrique, vous avez donc tous ces objets connectés qui peuvent envoyer des bips réguliers pour indiquer combien ils vont consommer dans les minutes suivantes. Il faut que les utilisateurs, les citoyens, les entreprises, les industriels, acceptent de partager ces informations. Avec une meilleure anticipation des besoins, les fournisseurs d’énergie auront le temps d’aller chercher l’électricité la moins chère à produire », explique-t-il.

Des datcenters sans ordinateurs, juste remplis de batteries Est-il possible de piloter la fourniture d’énergie, excessivement réglementée en Europe, depuis des appareils connectés en 5G qui ne sont absolument pas réglementés, s’enquiert Birbas Alexios ? Alex Papalexopoulos en convient : ça ne peut pas fonctionner en l’état. « Il est indispensable que les fournisseurs et les pouvoir publics se coordonnent pour créer une nouvelle réglementation de... la centrale électrique virtuelle ! » En pratique, il s’agirait pour les fournisseurs de pouvoir bâtir des centres remplis de batteries, proches de zones urbaines, dans lesquelles ils stockeraient l’électricité achetée à plusieurs centrales. Le surcoût de ces centres serait aboli par les économies réalisées grâce à des commandes mieux anticipées. Un modèle qui fait furieusement penser à celui des datacenters : ceux-ci gèrent les variations de leur consommation en stockant une énergie achetée longtemps à l’avance dans les batteries de leurs onduleurs. En somme il s’agirait de construire des datacenters dépourvus d’ordinateurs, juste remplis d’onduleurs et de batteries.