Comme le soulignait récemment Forrester, il n’existe aujourd’hui pas un métavers, mais des métavers, c’est-à-dire plusieurs environnements virtuels immersifs indépendants les uns des autres. Parmi cette diversité de métavers, il commence même à se développer des usages industriels et des déclinaisons corporate. C’est par exemple le cas chez EDF avec VIZACity, ou dans l’industrie automobile, où BMW collabore avec Nvidia autour de sa plateforme Omniverse (lire le numéro précédent de Applications & Données), pour la création de jumeaux numériques de ses usines. C’est aussi le cas chez SNCF Réseau.

La maîtrise de la chaîne de production et l’industrialisation du delivery en mode agile ont permis à cette startup interne de continuer à innover tout en délivrant dans les temps les projets internes et externes à l’entreprise.

Le moyen : « internaliser la réalisation des contenus [proposés] via une plateforme qui permette un format collaboratif généraliste. » Pour atteindre ce but, SNCF Réseau a élargi l’équipe, mais dans un souci permanent de rentabilité.

Ce studio ne comptait alors que deux collaborateurs. À la demande des métiers de l’entreprise, plusieurs applications ont été développées. L’Immersive Studio emploie désormais près d’une quinzaine de personnes et réunit des compétences expertes des technologies immersives et de l’ingénierie pédagogique.

Les applications Web3 comme The Sandbox ou Decentraland, ainsi que de Meta (ex-Facebook), ont récemment élargi le périmètre et remis au goût du jour le concept de métavers. Mais des entreprises explorent les usages des univers immersifs persistants depuis déjà quelques années. La SNCF – par l’intermédiaire de SNCF Réseau (54 000 collaborateurs) – a créé son Immersive Studio , rattaché à la division Solutions 4.0 de la Direction Générale du Numérique, en 2018.

« Nous pouvons, par l’intermédiaire de cette plateforme, les distribuer facilement auprès de nos utilisateurs sur casques de VR et sur PC », ou encore sur tablette et smartphone, pour une consommation à la demande.

Les réglementations sont nombreuses dans le secteur du ferroviaire et les risques importants. « Immerger les utilisateurs dans des situations à risque permet d’illustrer les conséquences de mauvaises décisions et de rappeler les raisons des règles en place. »

« Certains de nos métiers sont liés à l’infrastructure et très proches du BTP. Nous avons ainsi des produits orientés briefing de chantier dans lesquels nous proposons des maquettes plus proches du réel afin de visualiser les opérations à conduire », détaille Jérémie Ferreira.

Le métavers favorise l’ancrage mémoriel (et donc l’efficacité)

La 3D favoriserait dans tous ces cas la conception de modules de formation « très efficaces » et dont « l’ancrage mémoriel est fort », assure l’expert de SNCF Réseau.

Le catalogue de l’Immersive Studio comprend à ce jour une trentaine d’usages. Et le « portefeuille de projets explose », confie son responsable, qui explique cette progression par le besoin de disposer de formations plus « impactantes et participatives. »

Les solutions de formation réalisées par le Studio ont aujourd’hui permis de toucher plusieurs milliers de collaborateurs de l’entreprise. Un projet de sensibilisation à la sécurité a par exemple concerné 5 000 agents. Dans le cadre de l’application du décret SECUFER, c’est l’intégralité des agents se déplaçant dans les emprises [Espace au sol occupé par un projet, N.D.R.] qui devra être formée, soit plus de 30 000 agents.

« Au-delà de 30 minutes, un casque génère une fatigue pour les utilisateurs. » Jérémie FerreiraSNCF Réseau

On comprend encore mieux – avec une telle population à embarquer – qu’il est impossible de ne recourir qu’à des casques de réalité virtuelle. En outre, souligne Jérémie Ferreira, tous les cas d’usage ne s’y prêtent pas. Et « au-delà de 30 minutes, un casque génère une fatigue pour les utilisateurs ». Les projets pensés pour la VR doivent donc tenir compte de ce paramètre.

L’Immersive Studio, qui traite les projets de l’idéation jusqu’au déploiement, compte des spécialistes de la numérisation et de la captation du réel (via notamment des caméras 360, des drones et de la motion capture), un développeur 3D et des infographistes 3D, dont trois leads issus du monde du jeu vidéo, « chevronnés dans les technologies 3D temps réel. » Ils sont complétés par des profils « plus juniors » en charge de la production de contenu 3D en masse, et d’un ingénieur pédagogique.