Formation immersive : Alstom se met sur les rails du métavers

Le métavers appliqué à la formation reste encore un concept. L’usage de la réalité virtuelle est, en revanche, déjà bien présent dans les entreprises, par exemple au sein de SNCF Réseaux, qui développe du contenu immersif pour la formation, la simulation et la conduite de changement.

Pour Thiên-Sinh P, Head of Academy & Customer Services chez l’éditeur Uptale, spécialiste de la formation immersive, « les promesses [des univers virtuels] sont belles, mais il demeure un certain nombre d’obstacles ».

Cette compétitivité était d’autant plus critique que l’industriel a fortement changé de visage, après la vente ô combien polémique de ses activités énergies (et corporate) à General Electric. Alstom devient alors un pure-player du transport « avec un enjeu critique, qui est celui de la croissance afin de devenir leader sur ce marché. »

Chez Alstom, le recours à la réalité virtuelle et à l’immersion en formation s’inscrit dans une refonte plus profonde de la formation interne par la digitalisation.

Pour lever ces freins, Uptale a donc développé une plateforme Web fonctionnant en low code pour que les professionnels de la formation et de la conception de supports puissent travailler en autonomie. En outre, les contenus conçus via la solution sont compatibles avec tous les terminaux et s’intègrent aux plateformes d’e-learning ( LMS ).

Leurs conceptions restent complexes. Les coûts des environnements virtuels pour la formation sont également élevés, et leurs créations longues. Et le déploiement à l’échelle l’est plus encore si les contenus sont exclusifs aux casques de réalité virtuel (VR), ce qui pose aussi des difficultés.

Formation en mode ATAWADAC pour Alstom

Avec cette cession, Alstom a également perdu son université interne d’entreprise. Tout devait donc être recréé.

Une stratégie de formation est alors définie visant à accompagner la politique de croissance de l’entreprise. « Nous ne pouvions pas continuer à réaliser des formations en présentiel pour des dizaines de milliers de collaborateurs partout dans le monde. »

La première étape a donc consisté à numériser la formation, en plus de la recentrer encore plus sur les utilisateurs. Cette philosophie se résume en un acronyme : ATAWADAC (Any Time, AnyWhere, Any Device, Any Content).

Sur l’exercice 2019/2020, ce sont 27 000 collaborateurs qui ont pu être formés.

Évolution de la formation chez Alstom

Parallèlement, Alstom réfléchissait à une nouvelle stratégie prévoyant le recours à la réalité virtuelle et à la réalité étendue. « On ne parlait pas encore de métavers, mais on peut assez facilement considérer que c’est ce qui est dans le viseur », commente Franck Gaillard.

Si le métavers n’est pas encore une réalité tangible, la digitalisation a fait ses preuves à l’occasion des confinements de 2020. Alstom a pu assurer la continuité de sa formation dans le monde. Pas dans tous les domaines cependant.

« Ce n’était pas possible pour les formations techniques, pour du team building, ou de l’événementiel, pour lesquelles, bien que nous soyons déjà très digitalisés, il y avait des limites », ajoute le directeur. Pour y remédier, les RH ont donc cherché à accentuer l’usage des technologies.