MariaDB officialise son introduction en bourse

MariaDB a annoncé en février 2022 sa fusion avec une société à vocation spécifique (SPAC), Angel Pond Holdings Corporation.

Dans le cadre de cette opération, l’éditeur avait levé 104 millions de dollars auprès d’Invicta Growth, sa valorisation était alors estimée à 672 millions de dollars.

Le processus de « combinaison » ayant pris fin en novembre, la société renommée MariaDB plc, a fait son entrée sur le New York Stock Exchange le 19 décembre sous les noms de code MRDB et MRDB WS.

MariaDB plc, basée à Redwood en Californie et à Dublin, en Irlande (MariaDB a longtemps eu un siège à Helsinki en Finlande) a terminé l’exercice financier 2022 avec 50 millions de dollars de revenu récurrent annuel et plus de 600 clients répartis dans 60 pays. L’édition open source du SGBD, frère ennemi de MySQL, aurait été téléchargée plus d’un milliard de fois.

DBaaS : MariaDB mise sur SkySQL Mais c’est sur SkySQL, sa DbaaS commerciale, que l’éditeur mise réellement. En août dernier, MariaDB a effectué l’acquisition de CubeWerx, un spécialiste des données géospatiales, pour permettre l’analyse d’images satellites depuis sa base de données en cloud en sus des opérations analytiques et transactionnelles. En septembre, il annonçait un partenariat avec Qlik, éditeur de produits analytiques et d’intégrations, pour « faciliter la migration » des données de leurs clients communs depuis Oracle ou Microsoft SQL Server vers les produits MariaDB (MariaDB Enterprise Server, Xpand et SkySQL), de préférence vers SkySQL. Au début du mois d’octobre, Hal Berenson – vice-président et directeur général responsable des SGBD relationnels d’AWS (RDS, une partie d’Aurora et des services de migration vers le cloud) de 2014 à 2017 – a rejoint le comité de direction de MariaDB. L’ingénieur devenu consultant est sorti de sa retraite pour l’occasion. En novembre, lors d’AWS re:Invent 2022, l’éditeur a rappelé sa collaboration avec AWS pour assurer la commercialisation et le déploiement de SkySQL sur le cloud d’AWS. MariaDB prétend que sa technologie permet à un utilisateur d’un SGBD on premise Oracle d’abaisser les coûts totaux de possession de 90 % une fois qu’il a migré vers SkySQL. De même, sa base de données distribuée Xpand, concurrente d’AlloyDB et d’Amazon Aurora, serait 40 % moins chère qu’Aurora, selon l’analyse d’un client de l’éditeur. « Nos clients viennent de plus en plus vers nous parce qu’ils ont du mal avec l’évolutivité et la disponibilité offertes par les hyperscalers. » Michael HowardCEO, MariaDB « Nos clients viennent de plus en plus vers nous parce qu’ils ont du mal avec l’évolutivité et la disponibilité offertes par les hyperscalers », avance Michael Howard, CEO de MariaDB dans un communiqué de presse. « Avec MariaDB SkySQL, nous offrons un meilleur prix et de meilleures performances tout en libérant les entreprises de l’emprise des fournisseurs grâce à une offre multicloud ».