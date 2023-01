Intel lance les puces Raptor Lake pour les ordinateurs portables et les appareils mobiles

Intel lance cette semaine une série de processeurs, dont l’un d’entre eux est, selon lui, la puce la plus rapide pour les appareils mobiles et portables, ainsi que la première à comporter 24 cœurs.

La puce Core i9-13980HX, membre de la troisième génération de puces mobiles d’Intel, dont le nom de code est Raptor Lake, devrait offrir une meilleure prise en charge de la mémoire vive, augmenter considérablement les performances des applications graphiques et offrir un fonctionnement plus fluide pour les tâches gourmandes en puissance de calcul, telles que les jeux et la production de contenu, a déclaré le fondeur.

Les 24 cœurs en comprennent huit dédiés au traitement des tâches les plus complexes, et 12 affectés au traitement des tâches plus courantes et moins demandeuses de performances.

La présentation de cette puce est en elle-même moins importante que ce qu’elle apporte à l’image d’Intel dans l’industrie des processeurs. Ces dernières années, le fondeur a perdu des parts de marché et de réputation au profit de son rival AMD.

« Produire la puce mobile la plus rapide n’est qu’un jeu de saute-mouton avec AMD, la puce la plus rapide aujourd’hui ne le sera peut-être pas demain », relativise Jack Gold, président et principal analyste de J. Gold Associates, LLC. « Ce qu’Intel doit vraiment faire, c’est prouver aux clients que son énergie est de retour. Je pense que c’est ce que ces puces visent à faire ».

Un autre analyste s’attend à ce que les nouvelles puces Raptor Lake renforcent le positionnement concurrentiel d’Intel à court terme, mais elles sont loin de garantir le succès global de du fondeur sur le marché mobile.

« Intel présente une technologie convaincante à laquelle le marché devrait à juste titre prêter attention. Mais vous pouvez compter sur AMD et ARM pour continuer à mettre la pression sur Intel ». Dan NewmanAnalyste principal, Futurum Research et PDG de Broadsuite Media Group

« Intel présente une technologie convaincante à laquelle le marché devrait à juste titre prêter attention », estime Dan Newman, analyste principal chez Futurum Research et PDG de Broadsuite Media Group. « Mais vous pouvez compter sur AMD et ARM pour continuer à mettre la pression sur Intel avec des variantes compétitives pour les appareils mobiles et les PC ».

Intel est arrivé à un point d’inflexion important où il a maintenant la possibilité de créer des expériences mobiles pour les consommateurs qui ressemblent beaucoup à celles offertes par les smartphones, a déclaré Dan Newman.

« Intel construit actuellement des appareils plus puissants et des systèmes spécialisés qui permettront à ses OEM de contribuer à la construction de cet avenir », juge ainsi Dan Newman.

Mais il reste à voir quelle sera l’influence des puces plus rapides sur les ventes globales de PC aux consommateurs et aux entreprises. Les ventes de PC ont chuté de façon spectaculaire au cours de l’année 2022, de nombreux consommateurs et entreprises ayant acheté de nouveaux systèmes de bureau et portables au cours de la pandémie.

Les puces Intel Core P – et U – de la famille Raptor Lake comportent un total de 14 cœurs, dont six sont destinés à accroître les performances et huit à améliorer l’efficacité du processeur. À l’instar des puces HX, elles prennent également en charge diverses options de mémoire et peuvent accélérer la connectivité Wi-Fi, tout en offrant des capacités graphiques haut de gamme.

Microsoft, qui a travaillé en étroite collaboration avec Intel sur certaines des améliorations de performances des nouvelles puces, s’attend à ce qu’elles profitent à un certain nombre de ses offres, notamment Windows 11.

« Nous pensons que les clients bénéficieront d’un certain nombre de ces optimisations [de la puce], comme l’amélioration de la prise en charge par Windows de l’Intel Hybrid Guided Scheduler et du Movidius VPU qui, selon nous, débloque de nouveaux niveaux d’accélération de l’IA, notamment avec Windows Studio », a déclaré Panos Panay, vice-président et directeur des produits de Microsoft, dans un communiqué.