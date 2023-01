Storage 33 : Spécial innovations

Le stockage évolue : il sort du datacenter pour aller s’installer en cloud et, c’est encore plus nouveau, en Edge. Edge est le terme anglais consacré pour désigner tous les sites de production d’une entreprise qui ne sont pas son siège. Jusqu’à récemment, il s’agissait d’installer des NAS ou des infrastructures hyperconvergées prêts à l’emploi dans les bureaux des succursales dépourvues d’informaticiens. Aujourd’hui, il s’agit plutôt d’installer du stockage local pour emmagasiner les vidéos de surveillances des boutiques, les données de production des usines, les relevés des équipements connectés sur un campus, dans une ville ou dans un véhicule.

Pour alléger la charge des réseaux, ces données sont filtrées et préanalysées avant d’être envoyées à des moteurs d’analyse plus poussés en cloud. Car, oui, les entreprises n’utilisent plus uniquement les services de stockage en cloud pour leurs seules sauvegardes. Elles y mettent désormais des données de production.

L’enjeu de décomplexifier le stockage pour le Edge

Edge et production en cloud posent le risque de complexifier dramatiquement le stockage. On part d’un datacenter où les DSI installent d’imposantes baies SAN dont elles configurent au quart de poil de cheveu les performances, pour aller dans un cloud où il n’y a pas de chronomètre et sur des sites de production où il n’y a pas de place.

Se pose aussi le problème du modèle économique. Dans le datacenter, on investit une bonne fois pour toutes sur un équipement qu’on espère rentabiliser le plus longtemps possible. En cloud, on paie à chaque fois qu’on utilise quelque chose, y compris quand ce quelque chose n’était pas prévu et que personne ne l’avait budgétisé. En Edge, on se rend compte que les capacités de stockage nécessaires ne sont plus proportionnelles à la petite équipe d’une succursale. Les flux d’une petite flotte locale de caméras de vidéo-surveillance, par exemple, demandent autant de performances que le partage de documents au siège.

Pour résoudre ces difficultés, les fournisseurs doivent faire preuve d’inventivité. Et c’est justement le thème de ce nouveau numéro de Storage.

Dans ce trente-troisième numéro, nous faisons tout d’abord un point sur le stockage en edge. De quoi parle-t-on au juste ? Quelles sont les technologies en œuvre ? Par ailleurs, la solution la plus documentée actuellement pour éviter les problèmes serait de finalement de laisser faire l’intelligence artificielle.

En informatique, on parle d’AIOps, à savoir l’intelligence artificielle au service des opérations informatiques. Le principe est de laisser tourner un moteur de Machine Learning pendant un certain temps pour qu’il se renseigne tout seul sur la manière dont fonctionne l’informatique – qui communique quoi, avec qui, à quelle vitesse et à quelle fréquence ? Ensuite, le moteur envoie des alertes quand les métriques observées se mettent à dévier du modèle initial. Ce principe a vu le jour dans le domaine de la cybersécurité, il s’est étendu au fonctionnement des serveurs et, cela nous intéresse, il concerne à présent le stockage.