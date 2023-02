Processeurs : les ventes d’Intel et AMD vont mal

Le marché des processeurs est en crise. Alors qu’Intel et AMD se sont lancés dans une course à l’innovation – quitte à mettre ces jours-ci sur le marché des processeurs qui les entreprises n’achèteront pas avant fin 2024 – leurs ventes plongent.

Intel vient de voir son chiffre d’affaires trimestriel (14 milliards de dollars) s’écrouler de 32% par rapport à sa valeur il y a un an (20,5 mds$), portant son CA annuel 2022 à 63,3 milliards de dollars, soit 20% de moins que les 79 mds$ atteints sur 2021. Chez AMD, on pourrait se féliciter au contraire d’un bond de 16% du CA global pour le dernier trimestre, soit 5,6 mds$ au lieu de 4,83 mds$ il y a un an, à la même période. Mais Lisa Su, la PDG du fabricant, met en garde contre des résultats en trompe-l’œil : le plus gros volume de ses ventes, les processeurs pour PC, s’est réduit de 51% en un an, alors que le marché des PC lui-même n’a reculé que de 10% sur la même période.

Même constat chez Intel : les ventes de processeurs pour PC ont baissé au-delà du marché lui-même : -36% par rapport à la même période un an plus tôt (et -23% si l’on compare toute l’année 2022 à 2021). Manifestement, les constructeurs de PC ont poussé en 2022 des modèles de machines équipés de processeurs plus anciens. Principalement pour écouler des stocks qui leur ont été livrés en retard lors de la pandémie, mais aussi pour proposer des prix plus attractifs afin de dynamiser autant que faire se peut une demande en berne.

AMD sauvé par la gamme serveur, mais pas Intel Concernant AMD, le problème des mauvaises ventes de processeurs Ryzen sur PC a trouvé une solution : lors du dernier trimestre, le fabricant a vu les revenus de ses processeurs Epyc pour serveurs devenir majoritaires. Ce segment vient ainsi de générer 1,7 milliard de dollars de CA (+42% en un an), contre 903 millions de dollars pour les Ryzen (-51%) et 1,6 milliard de dollars pour les cartes graphiques (-7%). Intel est plus à la peine. Les ventes de processeurs Core i pour PC restent la locomotive de la marque, mais leur CA trimestriel de 6,6 mds$ fait pâle figure comparativement aux 10,3 mds$ atteints un an plus tôt. Le CA annuel de cette branche est à présent de 31,7 mds$. Surtout, les processeurs Xeon pour serveurs ne permettent pas ici au fondeur de se rattraper. Ayant manifestement souffert de la concurrence, leur CA trimestriel est de 4,3 mds$, soit une chute des ventes de 33% comparativement au dernier trimestre 2021. C’est là aussi le moins bon score de l’année qui, globalement, n’est pas fameuse : sur 2022, les Xeon ont généré un CA total de 19,2 mds$, soit -15% par rapport à 2021. L’un dans l’autre, les analystes estiment qu’Intel réalise encore 70% des ventes de processeurs pour serveurs. Pendant plus de 15 ans, jusqu’en 2017, il avait détenu plus de 90% de parts de marché. Quant à l’activité carte graphique/GPU, elle reste accessoire dans le catalogue d’Intel. Elle a rapporté 837 millions de dollars sur toute l’année (+8% par rapport à 2021), mais, là encore, s’est mise à stagner lors du dernier trimestre, à 247 millions de dollars (+1%). La réelle troisième activité d’Intel est plutôt la vente de puces contrôleur (réseau, stockage, Thunderbolt, etc.), lesquelles ont rapporté, sur toute l’année 2022, 8,9 mds$ (+11% par rapport à 2021). Cette catégorie n’a pas échappé à la malédiction de cette fin d’année : avec un CA de 2,1 mds$ pour le dernier trimestre, les ventes quasiment les mêmes que celles réalisées fin 2021.