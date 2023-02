OVHcloud souhaite lui aussi verticaliser son offre

OVHcloud le sait. Il n’a pas l’offre de services pléthorique de ses compétiteurs américains que sont AWS, Google Cloud, et Microsoft Azure. En revanche, par le truchement réglementaire, il sait qu’il peut convaincre les organisations dans des secteurs clés en France et en Europe.

Lors de la conférence Very Tech Trip, Octave Klaba, président du conseil d’administration et fondateur d’OVHcloud, a défendu une stratégie d’expansion sur trois axes : les régions cloud, les produits et les segments d’activité.

« Notre travail consiste à observer les verticaux, par exemple, la santé, les affaires publiques, etc. Puis, il s’agit de prendre en compte les certifications nécessaires dans ces différents secteurs et de les intégrer dans nos produits », indique-t-il.

Cela demande parfois de modifier les produits ou d’en créer de nouveaux. Il y a deux verticaux qu’OVHcloud souhaiterait cibler en particulier.

« Aujourd’hui, séquencer le génome humain, ce n’est pas cher et rapide : les laboratoires utilisent pour cela des GPU ou des puces FPGA . Or ces entreprises se sont développées aux États-Unis, il y avait toutes les infrastructures nécessaires là-bas », explique-t-il au MagIT. « Mais ai-je vraiment envie que mon génome soit accessible aux autorités américaines ? Pas complètement ».

D’abord, le fournisseur souhaite héberger les charges de travail liées à la santé, à savoir celles des laboratoires de recherche et de l’industrie pharmaceutique. « Il y a quatre grands cas d’usage : détecter et prévenir les maladies, trouver les nouvelles molécules, organiser la phase de test des traitements, puis suivre sur le terrain les bénéfices et les effets secondaires », liste Octave Klaba.

Gérer le coût des données d’observation de la Terre

OVHcloud souhaite également convaincre les acteurs de l’industrie spatiale.

« Avec la réduction des coûts de lancement et la miniaturisation des satellites, il y a deux marchés qui sont en train d’exploser : les télécommunications et l’observation de la Terre », informe Octave Klaba. « Nous allons avoir des satellites qui vont observer la Terre sur un spectre de plus en plus large, fournir de plus en plus de détails et de plus en plus souvent. Cela va générer une quantité d’informations incroyable » anticipe-t-il.

À titre d’exemple, la NASA a stocké 70 pétaoctets de données d’observation de la Terre depuis 1980. Leur mise à disposition sur une large communauté amplifie le phénomène. Le projet Copernicus a favorisé le téléchargement de l’équivalent de 511 pétaoctets de données en provenance de satellites de la mission Sentinel. Les responsables du projet Copernicus stockent une quarantaine de Po.

« Si l’on ne fait rien sur le coût de stockage de ces informations, l’on ne va pas pouvoir s’en servir. On va devoir les effacer ou les sauvegarder sur bandes. Notre R&D se penche sur ce problème. Nous avons déposé quelques brevets pour stocker moins cher les données en provenance des satellites », dévoile Octave Klaba.

Mais le président du conseil d’administration d’OVHcloud veut surtout soutenir les usages commerciaux de ces données permettant de développer des applications propulsées au machine learning et deep learning « pour détecter les feux de forêt, trouver des fuites dans les gazoducs, prévoir les récoltes, cartographier les activités les plus polluantes, etc. ».

Arianespace utilise depuis peu les infrastructures du fournisseur cloud. Ce n’est qu’un début.

« L’observation de la terre n’a pas réellement démarré. Pour l’instant, l’argent vient du secteur public, de l’Union européenne ou des États », poursuit Octave Klaba. « Ce qui m’intéresse, c’est de développer le “business”, aider les entreprises privées à tirer la valeur des images satellites et de créer un écosystème autour de ce sujet ».