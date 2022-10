OVHcloud : les résultats 2022 confirment la transformation en cours du cloudiste européen

OVHcloud a connu une croissance de presque 19 % en 2022 (18,8 %), avec un chiffre d’affaires de 788 millions d’euros. Il anticipe une progression de 14 % à 16 % sur l’année à venir – ce qui devrait l’amener à tutoyer les 900 millions d’euros en 2023 – un seuil en adéquation avec ses objectifs affichés précédemment.

Le nombre de ces services a doublé en un an. OVHcloud nomme cette stratégie le « Move to PaaS ».

« Les services PaaS , tant en Beta que récemment commercialisés, continuent de montrer des signes positifs d’adoption », se félicite l’entreprise qui souligne ainsi sa transformation vers un fournisseur de services cloud (gestions de données, IA, etc.) au-delà de la seule infrastructure à la demande. « Le renforcement de l’offre, avec 81 services IaaS et PaaS à fin août 2022, permet aux clients d’OVHcloud d’avoir accès à des services complets, au plus près de leurs besoins ».

Le cloud public est encore derrière l’activité d’hébergement web (126 millions € contre 177 millions €), avec « seulement » 16 % du revenu total. Mais il connaît la croissance la plus forte : +34 % (contre +22 % pour le cloud privé et une demande quasiment étale pour l’hébergement web).

Le cloud privé (Bare Metal Cloud et Hosted Private Cloud) représente la plus grosse part de l’activité d’OVHcloud (485 millions soit 60 % des revenus).

Michel Paulin souligne par ailleurs que « notre modèle opérationnel intégré et notre offre de confiance nous permettent d’absorber avec succès la volatilité de l’environnement actuel ». En clair, OVH ne dépend pas des marchés russes et ukrainiens, et il n’externalise pas à des prestataires dans ces pays.

Mieux, dans sa stratégie pour devenir un acteur international, ces deux zones progressent plus vite que la France (respectivement +36 % et +16 %, contre +14 % localement). Aux États-Unis, OVHcloud revendique même une croissance de +80 %, fruit de ses investissements dans des data centers nord-américains ( dont celui de Vint Hill ), mais il ne précise pas le revenu généré sur les terres des hyperscalers.

Cette certification atteste que SAP valide la qualité des services du nordiste pour héberger ses solutions sur les instances IaaS et de cloud privé en France, en Allemagne et au Royaume-Uni du cloudiste. La première concrétisation majeure de cette certification est arrivée ce mois d’octobre : une offre « de bout en bout » pour déployer SAP S/4HANA sur OVHcloud.

C’est également dans ce cadre que la société a travaillé pour se rapprocher de SAP – qu’elle utilise en interne – et qu’il a obtenu en 2021 la certification « Cloud and Infrastructures Operations » .

OVHcloud souligne également qu’il est désormais partenaire de grandes ESN et des intégrateurs internationaux comme Capgemini, Accenture ou Sopra Steria (trois noms qu’il cite particulièrement) et que le nombre de ses partenaires ne cesse de croître.

30 clients sur l’offre SecNumCloud d’OVHcloud

À l’horizon 2025, OVHcloud cible une accélération de sa croissance aux alentours de 25 % par an. Soit un revenu d’environ 3 milliards €.

Un objectif qu’il juge atteignable grâce à son virage vers le PaaS, vers l’international et vers les grands groupes, donc, mais aussi en surfant sur la vague du multicloud et sur l’appétence grandissante des Européens pour la souveraineté de leurs données. OVH compte « plus de 30 clients pour son offre SecNumCloud, en forte progression sur le quatrième trimestre », indique-t-il d’ores et déjà.

Ces résultats et ces perspectives de transformation majeure d’OVHcoud ont été bien accueillis par les analystes et par le marché. À la publication de cet article, l’action du groupe d’Octave Klaba et de Michel Paulin progressait de +6 %.