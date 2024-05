Numeum : premier bilan de Véronique Torner et « esprit d’équipe »

Pour Véronique Torner, il s’agissait d’une première assemblée générale en tant que présidente de Numeum.

La dynamique DG d’Alter Way a en effet pris la tête de l’association à la fin des mandats des deux co-présidents de Tech in France (Pierre-Marie Lehucher) et de Syntech numérique (Godefroy de Bentzmann,) après la fusion des deux associations en 2021 qui avait donné naissance à Numeum.

« Former ensemble l’équipe de France du numérique, c’est le projet que je vous propose de co-construire ensemble », a-t-elle lancé, tel un leitmotiv qui résume la soirée organisée par l’association des ESN et des éditeurs de logiciels français pour cette assemblée générale.

Enfin, Véronique Torner veut rendre le numérique plus responsable, et « faire corréler business et RSE » pour reprendre ses mots.

« Numeum s’est engagé il y a environ un an dans un nouveau plan stratégique. Il s’agit d’un projet articulé autour de 3 grandes priorités : les régions, les compétences et le numérique responsable », liste-t-elle. « Pour que réellement nous fassions bouger les lignes et que l’on puisse passer à l’échelle, le collectif est la clé de la réussite. »

Numeum a multiplié les partenariats en 2023

Cette approche se matérialise déjà par la participation de Numeum à de multiples manifestations nationales et régionales.

L’association s’est par exemple rapprochée du Cigref afin d’organiser les premières rencontres du numérique de Strasbourg. Numeum a aussi organisé les Assises Nationales de la féminisation des métiers du numérique avec l’association Femmes@numérique. Et elle s’est rapprochée de l’initiative REF23 (Rencontre des entrepreneurs de France) du Medef.

Participations à VivaTech, à Big 2024 (l’événement de Bpifrance) ou encore au GreenTech Forum, Véronique Torner fait feu de tout bois et cherche aussi à diffuser les bonnes pratiques dans la communauté IT – notamment via Planet Tech’Care pour les volets GreenIT et IT for Green.

Signe du développement de ses activités, la nouvelle structure du syndicat compte désormais vingt-trois commissions avec quatre grandes approches. Une approche par secteur d’activité (avec les commissions Santé, Industrie et Secteur public), et des approches par thématiques (l’attractivité, le numérique responsable et les technologies). Quant aux commissions, elles sont structurées par fonctions (DRH, Dev, CTO, etc.) et par types d’acteurs (avec les collèges ESN & CT, éditeurs et plateformes, l’IT des PME, et les start-up).

« L’avenir et la réussite de notre secteur passent par un travail de co-construction entre tous les acteurs, pour faire de notre pays une grande nation de l’innovation et du numérique », insiste Véronique Torner avant d’ouvrir une soirée placée en grande partie sous le thème du sport (avec entre autres la présence de l’ancien rugbyman Frédéric Michalak et de l’ex-volleyeuse Victoria Ravva), et donc, de l’esprit d’équipe.

En illustration en tête d’article, Véronique Torner, présidente de Numeum depuis 2023, lors de l’assemblée générale du 29 mai 2024 qui a présenté un premier bilan d’étape de sa stratégie « Rayonner et Fédérer » aux membres du syndicat des éditeurs et ESN français. Photo d’Alain Clapaud.