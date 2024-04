L’USF veut savoir « si et comment SAP s’emparera de la problématique du cloud européen »

Le 3 avril, l’USF a reconduit Gianmaria Perancin à la présidence de l’Association de l’association des utilisateurs francophones de SAP. Ce 7e mandat consécutif sera marqué par une forte couleur à la fois cloud, RSE et intelligence artificielle.

L’USF a déjà lancé en février une Commission RISE et des réflexions sur l’IA et l’IA générative (un sujet au cœur de la stratégie de l’éditeur avec Joule), sur l’agilité et sur l’automatisation du back et du front office.

Du Green L’USF veut continuer par ailleurs à renforcer ses collaborations internationales avec d’autres clubs utilisateurs. Une manière de plus « peser » sur SAP, notamment « en matière de développement durable, afin de pouvoir comprendre davantage la stratégie de l’éditeur, influencer sa roadmap autour du “Green Ledger” et des autres composantes », explique l’association. Un point d’autant plus critique dans un contexte où la réglementation européenne s’est concrétisée avec la CSRD. Même si l’USF est critique envers l’éditeur allemand, il souhaite garder « un dialogue constructif et transparent avec SAP ».