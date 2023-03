Stockage : Pure Storage lance des FlashBlade//E facturées 0,20€ le Go

Pure Storage commercialise une nouvelle famille de baies de stockage 100% Flash économiques, les FlashBlade//E, dont l’intérêt est de coûter 20 centimes le Go à l’achat, soit exactement le même prix qu’une baie de disques durs mécaniques.

« Pour le dire simplement, c’est exactement comme si vous achetiez une baie de disques durs pour vos sauvegardes, sauf que vous bénéficiez pour le même prix d’une restauration dix fois plus rapide et d’une fiabilité des disques jusqu’à vingt fois meilleure », lance Gabriel Ferreira, le directeur technique de Pure Storage France.

« Ou alors, c’est comme si vous achetiez un NAS pour votre imagerie médicale, pour votre bureau d’études ou pour votre moteur de Machine learning en accès S3. Un NAS qui, à capacité égale, occupe dix fois moins de place dans votre datacenter et consomme dix fois moins d’électricité qu’un modèle à disques durs »

2 Po bruts par châssis de 5U

Chez Pure Storage, les FlashBlades correspondent à des machines NAS dont la forme est un châssis 5U contenant dix lames. Chaque lame contient un contrôleur et quatre SSD. Ou plutôt quatre « DFM », les SSD que Pure Storage assemble lui-même à partir des puces NAND du marché. L’intérêt particulièrement saillant ici est que chacun de ces DFMs dispose d’une capacité record de 48 To, contre un maximum de 15 To pour des SSDs classiques.

« Nous parvenons à cette capacité record grâce au processeur que nous intégrons dans les DFM pour gérer à la volée de grandes capacités. Comprenez que ce n’est pas une question de place : il est tout à fait possible de faire tenir dans un format 2,5 pouces 48 To de NAND. Mais personne ne le fait, car plus vous mettez de circuits NAND, plus votre vitesse d’accès s’effondre. Sauf chez nous, grâce à notre CPU qui calcule la répartition des accès et, ce, sur un bus plus large que d’ordinaire », argumente notre interlocuteur.

Les traitements effectués par ce processeur embarqué servent aussi à minimiser l’usure des circuits NAND, ce qui constitue généralement le plus gros défaut des SSDs. D’autant plus sur les circuits économiques NAND QLC, comme ceux qui ont été choisis ici, qui s’usent en écriture d’ordinaire 20% plus rapidement que les NAND TLC que l’on trouve dans les DFMs des autres produits Pure Storage.

Gabriel Ferreira assure qu’un de ses clients dans les télécoms, très gros consommateur de SSDs, en remplaçait plusieurs centaines par an lorsqu’il utilisait une baie 100% Flash d’une marque concurrente. Ce nombre aurait été divisé par dix depuis qu’il est passé aux baies Pure Storage.