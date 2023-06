Pure//Accelerate 2023 : une baie SAN elle aussi à 20 centimes du Go

Une baie de stockage SAN à prix cassé. En plus des gammes existantes FlashArray//X et //XL, très rapides pour les bases de données intensives, ainsi que FlashArray//C, très capacitives pour les volumes de travail d’un cluster, Pure Storage lance l’entrée de gamme FlashArray//E. Elle reprend la recette d’un stockage Flash à 20 centimes par Go (soit aussi peu cher qu’avec des disques durs) déjà vue sur les NAS FlashBlade//E que le constructeur a lancés plus tôt cette année.

« Avec ce tarif record, nous allons abolir l’utilisation des disques durs, qui coûtent peu cher à l’achat par rapport aux SSD, mais occupent trop d’espace et avalent trop d’énergie dans les datacenters. Grâce à nous, plus personne n’achètera de disques durs d’ici à 2028 », prophétise Charles GianCarlo, le PDG de Pure Storage, lors de l’événement Pure//Accelerate 2023, qui se tient cette semaine à Las Vegas.

« Notre situation est plutôt la suivante : dans une grande entreprise, 25 % des applications ont besoin de rapidité et 75 % de capacité. Nous fournissions les 25 % en haut de la pyramide avec nos baies //X et //XL, mais nous ne répondions pas à tous les besoins avec nos baies //C. Tout au bas de la pyramide, vous trouvez des applications pour lesquelles le prix de la capacité est la caractéristique la plus importante. C’est à ce besoin-là que répond la FlashArray//E », explique-t-il.

À la place, Pure Storage aligne plusieurs jeux de NAND sur le bus de ses DFMs et gère leur accès directement depuis le contrôleur de la baie, en l’occurrence un processeur x86. Toute la logique est confiée à Purity, le système d’exploitation de la baie. C’est ainsi que la capacité des DFMs dépasse celle des SSDs courants, dont le modèle le plus capacitif plafonne aujourd’hui à 30 To. « Pour entrer plus exactement dans le détail de nos DFMs, ceux-ci sont composés de trois choses. De la RAM, tout d’abord, qui est proportionnelle à la capacité de stockage avec un rapport 1/1000. Un DFM de 75 To intègre ainsi 75 Go de RAM. Ensuite, en cas de panne, cette RAM est sauvegardée sur une NVRAM qui est en l’occurrence composée de circuits SLC [une cellule SLC contient 1 bit d’information et s’use quatre fois moins vite qu’une cellule QLC qui contient 4 bits d’informations, NDR]. Puis, vous avez les 75 To de NAND QLC », explique Alex McMullan.

D’ordinaire, les FlashArray//C, et FlashBlade//E contiennent des DFMs QLC de 48 To de capacité chacun. Néanmoins, le lancement de la FlashArray//E va de pair avec l’arrivée d’un nouveau modèle de DFM QLC dont la capacité grimpe à 75 To.

Au-delà de ces différences, physiquement, les FlashArray//E et FlashBlade//E sont exactement les mêmes machines : un contrôleur haut de 3U contenant 20 DFMs (soit 1,5 Po), plus un certain nom de tiroir de 2U contenant chacun 28 DFMs (2,1 Po). La FlashArray//E ne peut avoir qu’un seul tiroir, tandis que la FlashBlade//E en supporte quatre.

Des DFMs de 300 To en 2026

Pure Storage avance que le gain de place permis par ses DFMs plus denses et l’utilisation de moins de contrôleurs par Go contribue à une consommation électrique quatre fois moins importante entre une baie Pure Storage //E et une autre baie Flash QLC de marque concurrente.

« Nous capitalisons sur 13 ans d’expertise en développement Flash pour nous revendiquer les plus aptes à savoir remplacer les disques durs. Tout simplement parce que nous sommes capables d’offrir une densité 2 à 5 fois meilleure que celle des baies Flash de marques concurrentes. À l’heure actuelle, les fabricants de SSD ont juste un agenda jusqu’à 50 To de capacité par disque. Nous proposons 75 To aujourd’hui, puis ce sera 100 To en 2024 et 300 To en 2026 », argumente Shawn Rosemarin, responsable de la R&D chez Pure Storage.

Ces DFM de 100, puis 300 To (éventuellement avec une déclinaison en 150 To vers 2025) ne seront pas compatibles avec le contrôleur actuel des FlashArray//E et FlashBlade//E. Mais qu’importe : Pure Storage compte proposer ces machines d’entrée de gamme sous le contrat commercial Evergreen//Forever.

Celui-ci autorise le remplacement par le constructeur des contrôleurs des baies par des versions plus récentes à chaque fois que l’entreprise cliente souhaite bénéficier de DFMs plus capacitifs.