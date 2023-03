Informatica se met à l’intégration de données « low-cost »

Cette semaine, le spécialiste de l’intégration de données a lancé Informatica Cloud Data Integration-Free et Informatica Cloud Data Integration-PayGo. Ce sont des versions autonomes des fonctions d’intégration de données disponibles habituellement depuis sa plateforme Intelligent Data Management Cloud (IDMC).

Informatica Cloud Data Integration-Free est un outil ETL/ELT no-code que les clients peuvent utiliser gratuitement s’ils ne traitent pas plus de 20 millions de lignes de données ou n’atteignent pas 10 heures de traitement par mois.

Deux offres à bas coût

La version PayGo offre les mêmes capacités que la version gratuite, en sus de quelques fonctionnalités améliorées, sans aucune limite de traitement ou de temps.

Si les utilisateurs passent à la version PayGo, ils peuvent le faire avec une carte de crédit plutôt que de passer par les équipes commerciales et techniques d’Informatica. La tarification est basée sur la consommation.

Contrairement à un déploiement d’entreprise qui pourrait coûter 50 000 ou 100 000 dollars à une organisation pour un contrat annuel, les utilisateurs de PayGo paieront probablement quelques centaines de dollars, jusqu’à environ 2 000 dollars, selon Jitesh Ghai, chef de produit chez Informatica.

Selon l’éditeur, l’objectif de Cloud Data Integration est de permettre aux employés non techniques des entreprises – tels que les spécialistes du marketing et les commerciaux – de créer des pipelines de données. Un autre objectif est d’attirer les départements des grandes entreprises et des PME qui n’ont pas nécessairement le budget pour une plateforme de gestion de données coûteuse.

Si Cloud Data Integration-Free et PayGo ne révolutionne pas les capacités d’intégration d’Informatica, ces offres sont intéressantes, selon les analystes.

« Il faut retenir l’existence de l’offre “Free” », avance Stewart Bond, analyste chez IDC. « Informatica disposait déjà d’une intégration de données dans le cloud, mais elle la propose désormais dans un mode “freemium”. »

Il ajoute que les concurrents d’Informatica, notamment DBT Labs, Fivetran et Matillion, proposent également des fonctionnalités ETL/ELT à bas prix ou gratuites. Le lancement de Cloud Data Integration-Free permet à Informatica de s’attaquer à ces acteurs qui commençaient à lui prendre des parts de marchés.

L’éditeur se distingue potentiellement de ses concurrents par ses capacités « no-code », poursuit Steward Bond.

« Informatica propose une solution no-code, alors que certaines solutions concurrentes sont beaucoup moins faciles d’accès », explique-t-il. « L’aspect no-code permet aux métiers de disposer de fonctionnalités d’intégration de données, et la gratuité leur donne la possibilité de les exploiter sans devoir passer par un long processus d’acquisition ».