Avec Utah, ServiceNow met en avant l’automatisation augmentée à l’IA

La version de printemps 2023 de ServiceNow s’appelle Utah. Elle est doublement placée sous le signe de l’IA.

Intelligence artificielle d’abord, pour automatiser et rationaliser les processus opérationnels internes, et en particulier dans les interventions terrain (Field Service Management). Cette optimisation se fait grâce à un outil de Process Mining « augmenté » capable, dit ServiceNow, d’identifier les dysfonctionnements cachés et les performances qui ne seraient pas optimales.

Mieux, ServiceNow propose des pistes d’action pour résoudre ces problèmes.

ChatGPT bientôt dans ServiceNow Intelligence artificielle encore, mais dans la sémantique cette fois, avec un moteur de recherche amélioré. Et, pour un futur proche, une vue sur ChatGPT. « Nous avons notre propre équipe IA, elle travaille avec de grands modèles de langage (LLM), comme le montrent nos offres qui utilisent déjà le NLU (Natural Language Understanding) » se félicite le Senior VP de ServiceNow, Jon Sigler. « Compte tenu de la progression rapide de ChatGPT, et ses 100 millions d’utilisateurs, nous préparons le terrain avec Utah pour travailler avec cette technologie. Vous verrez que nous allons aller plus loin dans les prochaines versions ». Pour Stephen Elliot, VP chez IDC, ces fonctions arrivent à point nommé pour des entreprises qui passent au cloud en exigeant des ROIs rapides. L’IA « peut aider à obtenir des résultats plus rapidement et à accélérer le retour sur investissement grâce à une meilleure automatisation et à une plus grande agilité », estime-t-il.