Et après l’IA agentique, dans un an : que verrons-nous arriver ?

Au commencement de l’engouement, il y eut ChatGPT. Nous étions en décembre 2022. Puis, en 2023, l’on entendit parler « d’IA générative ». La mode était à ces « grands modèles de langage » (les LLMs). Puis en 2024, sont apparus « les copilotes ». Et enfin, cette année, nous entrons dans l’ère de « l’IA agentique ».

Ces technologies, toutes « révolutionnaires », se sont succédé en moins de trois ans. Une par an, donc.

Si l’on suit cette logique mathématique, l’IA agentique devrait atteindre sa DLC en 2026, date à laquelle une nouvelle variante d’IA – et sa terminologie marketing associée – devrait émerger encore plus rapidement qu’une nouvelle collection chez H&M, Zara et Shein.

« Je pense que toutes ces choses sont des modes et qu’elles ont une durée de vie limitée. » Brandon PurcellAnalyste, Forrester Research

Comparer l’IA d’entreprise à la « fast fashion » peut sembler provocateur. Mais à bien y réfléchir, ce trimestre, Adobe, Qualtrics, Oracle, OpenAI et même Deloitte ont lancé des plateformes d’IA agentique. Et avant eux, il y a eu Microsoft, SAP, ServiceNow ou Salesforce. Et plus largement, avant même que certaines entreprises aient pu évaluer correctement les copilotes, le marché est déjà passé aux agents autonomes.

« Je pense que toutes ces choses sont des modes et qu’elles ont une durée de vie limitée », confirme Brandon Purcell, analyste chez Forrester Research. « L’IA en tant que concept est une chose vague qui évolue en permanence. D’abord, il s’agissait de prédictif, puis d’IA générative, et maintenant d’agentique. Je ne sais pas ce que sera la prochaine étape. Mais je pense que l’agentic AI a probablement plus d’un an devant elle – parce qu’elle traite d’automatisation, qu’elle apporte de réels gains d’efficacité, et qu’elle pourrait même générer du revenu pour les entreprises qui l’utilisent correctement ».