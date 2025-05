ServiceNow confirme ses ambitions sur le marché du CRM

Lors de la conférence Knowledge 2025, l’éditeur a présenté ServiceNow CRM. Cette offre rassemble de fonctionnalités existantes de la plateforme Now – ServiceNow Customer Service Management, Sales & Order Management, et Field Service Management – ainsi que de nouveaux agents IA consacré à la gestion de la relation client.

Le spécialiste de l’ITSM n’est pas un petit nouveau sur ce segment. En octobre 2024, Gartner le reconnaissait comme un leader du marché CRM derrière Oracle, Microsoft et Salesforce. ServiceNow a ciblé ce segment à travers la gestion du service client (CSM), c’est-à-dire l’orchestration des tâches nécessaires à la délivrance du service client.

Au premier trimestre 2025, l’éditeur indique que son activité comprenant ses solutions CRM et RH participe pour 34 % aux nouvelles contributions nettes à la valeur contractuelle annuelle totale. Elle représentait 1,4 milliard de dollars en 2024, en hausse de 30 % par rapport à l’année fiscale 2023. Ces solutions sont sollicitées dans 16 des 20 des plus gros contrats signés lors du premier trimestre 2025.

De la « plateforme de plateformes » à une plateforme unifiée

Factuellement, ServiceNow CRM est une nouvelle marque ombrelle pour mettre en valeur ces solutions. Mais il y a un changement d’approche notable. Tandis que l’éditeur se présentait comme une « plateforme de plateformes » capables de combler les lacunes des outils du marché, voilà qu’il cherche à créer sa plateforme unifiée. Et ServiceNow ne fait pas de mystère sur ses ambitions : bousculer Salesforce et Microsoft.

« Pendant plus d’une décennie, les éditeurs de CRM traditionnels ont promis au monde entier qu’une vue à 360 degrés et l’“omnichannel” étaient le Saint Graal », déclare Terrence Chesire, vice-président des flux de travail CRM et industrie chez ServiceNow, lors d’une conférence de presse. « Il suffisait d’offrir tous les canaux de communication (la voix, le web, l’e-mail, le chat et la messagerie) pour que la magie opère. Mais cela n’a pas été le cas ».

Selon le dirigeant, les concurrents de ServiceNow n’ont pas mis l’accent sur l’automatisation des tâches en front et en back-office, alors que les métiers doivent répondre aux demandes des clients en s’appuyant sur des données résidant généralement dans des systèmes disparates.

« Premièrement, nous aidons les clients à répondre rapidement aux demandes de leurs clients en automatisant et en orchestrant le travail entre le front office, le middle office et le back office », avance Terrence Chesire.

« Deuxièmement, avec une plateforme moderne qui peut être facilement configurée sans code personnalisé, vous pouvez répondre à des besoins commerciaux en évolution rapide tels que de nouveaux produits et services. Troisièmement, comme vous n’avez pas besoin de personnaliser, la maintenance et l’exploitation sont beaucoup moins coûteuses, ce qui se traduit par un coût de propriété beaucoup plus faible », vante-t-il.

« Quatrièmement, grâce à l’extension complète de nos produits sectoriels, nous avons accéléré considérablement le délai de création de valeur en mettant en place des flux de travail, des modèles de données et des intégrations conformes aux meilleures pratiques, par exemple l’intégration de Visa et les litiges liés aux cartes de crédit ».

À cela s’ajoute l’IA générative et agentique. Comme chez Microsoft, Oracle et Salesforce, ServiceNow propose des capacités de résumé des discussions avec les clients, des cas enregistrés, et des architectures RAG rassemblant des bases de connaissances. Elles feraient déjà leurs preuves chez certains clients, dont des opérateurs télécoms et des assureurs américains. L’IA agentique devrait également gagner en traction, espère l’éditeur. Il a d’ailleurs annoncé CRM AI Agents, une suite d’agents spécialisés, mais n’en a pas réellement précisé les contours.

Le tout tiendrait sur une plateforme qui unifie « les données, les IA et les flux de travail » nécessaires à la gestion de la relation client.

Si ServiceNow a principalement mis l’accent sur l’assistant Now Assist et ces fonctions agentiques, la mise à jour Yokohama de la plateforme Now présentée en mars inclut aussi d’autres fonctionnalités clés pour cette stratégie CRM.

Workflow Data Fabric, une capacité proche de Data Cloud de Salesforce, doit permettre – par divers moyens – de réconcilier des données situées dans différents systèmes.

Surtout, l’éditeur a renforcé ses intégrations avec les solutions CCaaS tierces (principalement Genesys), a ajusté la classification des mails, a optimisé sa solution CPQ (configuration, tarification et édition de devis), et son service FSM.