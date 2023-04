Microprocesseur européen : SiPearl récolte 90 millions d’euros

Le concepteur fabless récolte pour l’instant 65 millions d’euros au cours de ce tour de table réunissant acteurs privés et publics. Le fonds européen de l’innovation (EIC) avait déjà indiqué qu’il verserait 15 millions d’euros. L’État français, à travers le plan France 2030 et French Tech Souveraineté (fonds piloté par BPIfrance), participe également à ce financement, mais n’a pas souhaité divulguer le montant de son engagement.

Un autre acteur public est de la partie : la Banque européenne d’Investissement (BEI). « Le financement inclut jusqu’à 25 millions d’obligations convertibles souscrites par la BEI ». Cela fait grimper l’enveloppe de la série A à 90 millions d’euros.

Deux acteurs privés soutiennent financièrement le projet. Le groupe Atos, au travers de sa branche Eviden, et ARM, le concepteur de semiconducteurs.

La présence de ces deux entreprises n’est pas un hasard. La division Atos Bull d’Eviden est le coordinateur du consortium EPI (European Processor Initiative). Celui-ci regroupe 27 membres au départ réunis pour répondre à l’appel à projets de conception d’un microprocesseur européen dédié au calcul haute performance lancé par l’initiative EuropHPC en 2018, elle-même issue de l’Union européenne. SiPearl est une société privée qui émane de ce projet.

Quant à ARM, il revend à SiPearl la licence de sa plateforme NeoVerse V1, aussi appelée Zeus. C’est la même base technologique utilisée par AWS pour concevoir sa puce Graviton 3. « Nous discutons avec AWS et nous utilisons les Graviton 3 pour certains de nos tests », explique Philippe Notton, président fondateur de SiPearl.

À l’échelle européenne, lever 90 millions d’euros est un bel exploit pour une PME qui ne réalise pas un chiffre d’affaires « significatif » (quelques millions d’euros). « C’est toute la problématique du semiconducteur : la barrière à l’entrée est énorme », déclare Philippe Notton.

« Pour développer ce type de composant, nous sommes sur un budget de l’ordre de 150 millions d’euros », signale-t-il.

Or « quand vous voulez lever une somme de l’ordre de 100 millions d’euros [en Europe] et que vous n’avez pas de produits, pas de revenus, ça ne marche pas. En Californie, c’est normal : ils sont habitués aux semiconducteurs et à ce type de risque ».

Depuis sa création en 2019, SiPearl a levé au total 110,5 millions d’euros, dont 20,5 millions de subventions en provenance de l’EPI, de l’EIC et de la région Île-de-France. Les portes de cette série A ne sont pas totalement refermées. D’autres investisseurs sont attendus. A titre de comparaison, Graphcore a levé un total de 682 millions de dollars et l’Américain Sambanova, 1,1 milliard de dollars.

Les objectifs de la levée de fonds

SiPearl avait grandement besoin de ces fonds. Après deux ans de retard, sa puce doit arriver sur les lignes de production de TSMC afin de lancer la commercialisation au début de l’année 2024.

SiPearl a déjà recruté 130 collaborateurs répartis dans six laboratoires en France (Maisons-Laffitte, Massy-Palaiseau, Sophia Antipolis, Grenoble), en Espagne (Barcelone) et en Allemagne (Duisbourg). Il faudra doubler cet effectif d’ici à la fin de l’année 2023. D’ici à la fin de l’année 2025, la société espère compter 1000 salariés.

Ses centres de R&D sont localisés près de bassins d’emploi habituels des concepteurs de semiconducteurs. L’équipe actuelle est composée d’anciens employés ou des transfuges d’Atos, de STMicroelectronics, d’Intel, de Nokia, ou encore de Marvell.

« Nous avons la chance d’avoir un projet très visible et très technique et qui est sans commune mesure avec d’autres sociétés européennes », avance Philipe Notton. « Il y a tout de même un défi, c’est de faire venir des ingénieurs en provenance de grands groupes dans une petite entreprise », ajoute-t-il.

Et comme il faut doubler les effectifs, il faudra également augmenter le nombre de licences des logiciels de design et de simulation. SiPearl utilise plus particulièrement l’outil de conception électronique de Synopsys, la plateforme d’émulation matérielle Veloce Strato de Siemens, et les outils de vérification d’intégrité électrique et thermique d’Ansys. Des logiciels dont les licences coûtent au bas mot plusieurs millions d’euros par an. « On ne conçoit pas une puce sans outils de CAO, comme l’on ne conçoit pas un avion Airbus sans Catia (le logiciel de CAO vendu par Dassault Systèmes N.D.L.R) », rappelle Philippe Notton.

SiPearl a développé un émulateur basé sur une ferme de puces FPGA. Celle-ci est située dans un data center de conception localisé en France. Pour cela, SiPearl a déjà déboursé « plusieurs millions d’euros » et prévoit d’émuler les 60 milliards de transistors et les 2 milliards de portes de Rhea1.

Il faudra également développer l’activité commerciale et marketing pour espérer convaincre les laboratoires de recherche, puis, à l’avenir, les organisations et les entreprises sensibles. Dans un premier temps, Eviden et HPE seront les premiers à concevoir et fabriquer les serveurs qui accueilleront les microprocesseurs Rhea.