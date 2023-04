Le numérique consomme 10 % de l’électricité en France

Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot ont réuni mardi le groupe de travail « numérique » composé d’acteurs du secteur, d’énergéticiens et d’experts de l’ADEME et de l’ARCEP.

Cette réunion a permis de faire le bilan des consommations énergétiques de l’hiver 2022-2023 et des mesures mises en œuvre. Le principal enseignement est que le numérique représente environ 10 % de la consommation énergétique totale française.

Cette consommation connaît une croissance exponentielle due au développement massif des usages. « En 5 ans [N.D.R. : entre 2013 et 2017], la consommation énergétique du numérique a augmenté de 50 % et devrait continuer de croître d’ici 2025 à un rythme annuel de 10 % », estime l’État.

« J’attends que tous les acteurs, producteurs d’appareils, datacenter, fournisseurs de service et plateformes, fassent des efforts dans cette direction [de la sobriété] », prévient Agnès Pannier-Runacher. « Nous soutiendrons activement les démarches visant à faire évoluer les usages des consommateurs en faveur de la sobriété numérique », ajoute-t-elle.

Les acteurs de l’IT prennent des initiatives Dans le cadre du plan de sobriété, présenté le 6 octobre 2022, les acteurs du numérique s’étaient engagés à limiter le recours à la climatisation dans leurs centres de données et à éteindre certaines fréquences lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Malgré la progression de la consommation d’énergie, plusieurs de ces promesses semblent avoir été tenues. « OVHcloud (qui n’utilisait déjà pas de climatisation pour ses salles de serveur) a mené une campagne d’augmentation de température graduelle de ses salles batterie, réseaux et énergie. Free a mis en œuvre l’extinction des fréquences la nuit et le débranchement des équipements cuivre lorsque cela était possible. Cloud Temple a mis en place un accompagnement spécifique à l’ensemble de ses clients afin que ces derniers puissent gérer au mieux leur consommation d’énergie » illustrent les conclusions du groupe de travail. « Nokia a optimisé la surface de ses plateformes et mis en œuvre l’extinction automatique des équipements lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés. Et Orange a stabilisé la consommation énergétique de son réseau malgré la hausse des usages ». « Aujourd’hui les acteurs prennent l’engagement de poursuivre l’effort de réduction de la consommation énergétique de 10 % d’ici à 2024 », se félicite Jean-Noël Barrot qui souligne que le numérique consomme certes des ressources, mais qu’il est aussi un outil « au service de l’efficacité énergétique pouvant aider tous les secteurs de l’économie à assurer leur transition. »