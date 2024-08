IA et Jumeaux numériques : l’éditeur d’ERP Forterro rachète l’allemand Prodaso

L’éditeur d’ERP industriels Forterro a mis la main sur la société allemande Prodaso, une startup spécialisée dans les applications IoT et l’Intelligence artificielle pour les processus de fabrication.

Un premier pas dans l’IA

Le produit de Prodaso, DeepPRO, est capable de créer le jumeau numérique d’un atelier de production, avec une vue d’ensemble et en temps réel des processus de production. Son logiciel utilise des algorithmes d’IA pour détecter les anomalies et identifier les conditions de fonctionnement optimales. Le but est de réduire significativement les temps d’arrêt et les rebuts, vante Forterro.

« L'IA est la voie à suivre [dans l'ERP]. Nous sommes ravis de faire le premier pas dans cette direction avec Prodaso. » Marcus PannierPrésident régional pour l'Europe centrale chez Forterro

Pour l’éditeur français d’ERP, il s’agit également d’un premier pas vers l’Intelligence artificielle infusée. « Les technologies innovantes soutenues par l’IA sont la voie à suivre, et nous sommes ravis de faire le premier pas dans cette direction avec Prodaso », se réjouit Marcus Pannier, président régional pour l’Europe centrale chez Forterro.

Parmi les avantages à cette intégration de DeepPRO à ses solutions ERP, Forterro cite l’amélioration de l’efficacité des ressources, de la fiabilité des livraisons (avec la planification et le contrôle intelligents), des économies de temps et de coûts (avec des données actualisées et accessibles) ou encore la réduction des erreurs (avec la détection précoce des anomalies et du potentiel d’optimisation, grâce à la reconnaissance des formes dans les processus).

La technologie Prodaso intégrera prioritairement les solutions d’APS (Advanced Planning & Scheduling) de Forterro.