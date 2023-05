Applications & Données n° 20 : la DAF fait sa révolution numérique

Les directions administratives et financières changent de fonction. On leur demande de « prévoir » et d’anticiper, d’être un partenaire stratégique pour créer de la valeur et réinventer les modèles économiques, et plus simplement de remonter les informations pour faire des tableaux de bord utiles pour comprendre, certes, mais statiques et tournés vers le passé.

Cette évolution est commune à d’autres fonctions, à commencer par l’IT (avec laquelle les DAF sont d’ailleurs amenées à travailler plus intimement). Mais la finance fait face à un défi supplémentaire : remonter des données qui, historiquement, ne sont pas dans son champ… les fameuses données ESG.

À cela s’ajoutent un outillage vieillissant (« une dette technique »), des données souvent silotées, mal rangées, ou incomplètes (ou les trois), et des attentes internes en accord avec les technologies modernes (automatisation, etc.).

Au regard de tous ces éléments, le temps semble venu. Les DAF font leurs mues numériques et regardent de plus en plus vers le cloud, la planification dynamique et l’Intelligence Artificielle (même si les technologies historiques, comme les mainframes et le COBOL, ne sont pas pour autant remisées au placard).

Ce trimestre, Applications & Données revient sur les différentes facettes de cette transformation numérique aux multiples facettes et sur les évolutions technologiques à venir qui devraient modifier en profondeur les outils comptables.

Dans ce numéro également, nous revenons sur les raisons de l’augmentation soudaine des prix du cloud. Et sur les leviers qui vous permettront – autant que faire se peut – de les contenir. Et là encore, la DAF est concernée (comme utilisatrice, mais aussi et surtout comme experte et comme décideuse dans une approche FinOps plus systématique).

En lien direct avec les indicateurs RSE, Applications & Données 20 s’est penché sur le rapport de l’ADEME sorti en mars (et qui va servir de référence à toutes les entreprises françaises) sur l’empreinte du numérique. Et sur les manières concrètes de la réduire. Et là, surprise, les actions prioritaires semblent à prendre côté poste de travail et pas data center.

À lire aussi ce trimestre, une fiche pratique pour bien comprendre les CDP, la grande tendance qui monte dans le CX/CRM.