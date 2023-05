Stockage objet : Scality refaçonne Artesca pour la sauvegarde anti-malware

Scality lance la version 2.0 d’Artesca, la déclinaison « light » de son système de stockage objet Ring. Cette mise à jour bénéficie d’une structure durcie contre les ransomwares, ce qui change totalement son positionnement commercial.

Alors que Ring peut stocker plus de 100 Po de données et qu’il supporte quantité de requêtes en parallèle pour servir simultanément plusieurs applications d’analytique et ou de diffusion de médias, Artesca est plafonné à 5 Po de capacité et n’est conçu que pour servir une seule application à la fois. Initialement, Artesca avait vocation à plutôt être utilisé comme un stockage d’appoint pour le développement des applications « web-native » (en containers).

Mais Scality s’est rendu compte que nombre d’entreprises l’utilisaient plutôt comme support de sauvegarde. Paul Speciale, le directeur marketing de l’éditeur, évoque 30% des cas.

L’éditeur a donc revu la conception de son système pour mieux l’adapter à cet usage. « Nous avons mis au point un stockage objet incassable et immuable », se félicite Paul Speciale.