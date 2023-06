Avec green ledger, SAP veut renforcer la rigueur de la comptabilité carbone

SAP mise sur le fait que les entreprises sont prêtes à s’engager dans des efforts de réduction de leur empreinte carbone.

Toutefois, l’un des obstacles à cette politique vertueuse est la complexité du calcul et de la gestion des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre au sein d’une entreprise.

SAP estime qu’il devrait exister tout comme pour les données financières une comptabilité spécifique aux émissions carbone, un grand livre vert en quelque sorte. Pour aider les entreprises à faciliter ce processus, elle a dévoilé la semaine dernière, lors de sa conférence annuelle Sapphire, une initiative intitulée « green ledger ».

Ce grand livre vert se compose initialement d’une version actualisée de SAP Sustainability Footprint Management, anciennement SAP Product Footprint Management, qui calcule et gère les données relatives aux émissions carbone tout au long de la chaîne de valeur. L’éditeur ajoute à cela SAP Sustainability Data Exchange, une fonctionnalité attenante à SAP Business Network qui doit permettre de partager en toute sécurité les données relatives au développement durable avec les fournisseurs et les partenaires. Ces deux solutions devraient être disponibles dans le courant de l’année à travers l’écosystème SAP S/4HANA Cloud et seront incluses dans les programmes d’incitation à la migration vers le cloud, RISE with SAP et Grow with SAP.

Ce green ledger a pour but d’aider les clients à rassembler les données relatives au développement durable afin qu’ils disposent d’un enregistrement précis et partageable, selon Michael McComb, responsable mondial des communications sur le développement durable chez SAP.

Actuellement, la comptabilité carbone est imprécise, car elle repose sur des estimations et des moyennes plutôt que sur des données réelles, rappelle Michael McComb.

Aujourd’hui, ces estimations sont établies en fonction de trois périmètres, appelés Scope. Le Scope 1 correspond à la somme des émissions directes d’une entreprise générée lors de la production de biens. Le Scope 2 comprend les émissions indirectes liées à la consommation d’énergie (électricité ou hors électricité) par une organisation. Le Scope 3 englobe l’ensemble des émissions de CO2 indirectes non compris dans le Scope 2, autrement dit celles qui impliquent les partenaires et fournisseurs d’une entreprise. Selon une étude réalisée par McKinsey en 2021 et citée par SAP, le Scope 3 représente environ 80 % du total des émissions d’une entreprise.

Mieux comptabiliser les émissions de Scope 3 SAP entend proposer une méthode et des outils pour l’obtention et le partage de données de Scope 3 fiables, un exercice réputé difficile. Pour ce faire, l’éditeur s’appuie sur les travaux menés au sein de Catena-X et Cofinity-X, deux des huit « espaces de données » compris dans l’initiative européenne Gaia-X. Surtout, il utilise les méthodes établies par le Partnership for Carbon Transparency (PACT) hébergé par le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Cette coalition internationale rassemble près de 200 entreprises adhérentes, des groupes internationaux principalement. Le WBCSD porte plus particulièrement le projet Pathfinder, une méthodologie pour standardiser les enregistrements, les échanges de données carbone et leurs transformations (calcul ou estimation), un projet auquel de nombreuses entreprises participent ou adhèrent (Engie, Danone, Nestlé, SAP, Microsoft, IBM, Deloitte, Ecovadis, etc.). Le document décrivant le fonctionnement de Pathfinder figure, entre autres, un minimum d’éléments requis à partager (nom de l’entreprise, nom ou classe de produit, unités déclarées en masse ou en volume, période, géographie, méthodes de collecte et de calcul employées, sources des données – primaires ou secondaires –, étapes du cycle de vie d’un produit et preuves d’audit), qui doivent être audités au regard du standard ISO 14040 (entre autres). Dans un manifeste publié en mars dernier, SAP Sustainability, la division de l’éditeur participant aux travaux du WBCSD préfigurait que ce principe de standardisation des formats et des échanges de données était la « clé » de l’instauration d’un grand livre vert. Les données distribuées à travers Sustainability Data Exchange et SAP Business Network doivent être crédibles. Il ne s’agit pas forcément d’éliminer les informations de seconde main, mais de rendre transparent le processus de comptabilité. En cela, l’éditeur envisage de faire appel à des partenaires tels qu’Ecovadis pour auditer et renseigner quelles entreprises a fait l’objet d’une vérification de leurs méthodes de comptabilité des données carbone. Outre le fait de travailler avec des groupements d’entreprises et des associations, Julia White, Chief Marketing & Solutions Officer, et membre du comité exécutif chez SAP, considère qu’il est « important de travailler avec les décideurs politiques et les régulateurs » puisque ce sont eux qui définissent les règles qui s’appliquent ou s’appliqueront prochainement en matière de comptabilité environnementale. « Il est évident que la mesure des émissions carbone deviendra une activité comptable comme une autre. Les autorités de régulation sont en train de promulguer les régulations. Comme les grands cabinets d’audit comme KPMG ou Deloitte proposent déjà des moyens d’auditer ces aspects », avance-t-elle.

Une feuille de route encore floue « Bien que la feuille de route des produits de développement durable de SAP soit un peu confuse », juge Jon Reed, cofondateur de Diginomica, un cabinet de conseils, le green ledger est considéré comme « une véritable solution pour intégrer les informations financières et de développement durable ». « Il est tout à fait logique de vouloir obtenir une information aussi granulaire que possible, ce qui trouve un écho auprès des clients qui recherchent une plus grande précision en matière de développement durable », poursuit Jon Reed. D’après les dires de l’analyste américain, une telle solution trouve un écho dans certaines industries ou dans des domaines où les entreprises sont confrontées à la demande des consommateurs ou à des pressions réglementaires, explique-t-il. « Les clients européens [de SAP] ou les plus exposés à l’Europe ont un fardeau réglementaire plus lourd, mais il y a plus de va-et-vient aux États-Unis », indique M. Reed. « Le paysage réglementaire est dispersé, ce qui influe sur la façon dont les clients le perçoivent ».