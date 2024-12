Numérique responsable : pourquoi la KPI carbone doit guider vos prises de décisions IT ?

Selon certaines estimations, le secteur numérique pourrait atteindre 8 % des émissions globales d’ici 2030, soit autant que l’industrie automobile. La dernière étude de l’ADEME pointe également le fait que l’empreinte carbone du numérique pourrait tripler d’ici à 2050, notamment en raison de l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA).

Face à ces projections alarmantes, les directions informatiques, à qui l’on demande toujours plus d’innovation et de projets autour de l’intelligence artificielle, se trouvent confrontées à un défi. Pour éviter qu’elles se voient imputer à elles seules de futurs mauvais bilans carbone, il est essentiel qu’elles intègrent dès aujourd’hui la KPI carbone dans leurs arbitrages avec les équipes métier et ESG.

Mais concrètement, comment peuvent-elles se prémunir et réduire au maximum leur impact ?

Si la mesure du bilan carbone de l’IT commence déjà à être bien pratiquée dans certains domaines comme le workspace , les équipements hardware dans les datacenters, les équipements réseau, ou l’écoconception, il reste des zones d’ombre. Notamment concernant la mesure de l’utilisation des services IT dans les infrastructures on-premise et dans le cloud, un domaine qui a pourtant vu son utilisation exploser depuis 20 ans tout en affichant des émissions carbone particulièrement sous-estimées.

Même si les projets open source comme Boavizta et Cloud Carbon Footprint (CCF), qui sont utilisés par la plupart des solutions commerciales, apportent une première réponse, ils ne couvrent pas l’ensemble des services IT, n’intègrent pas la topologie réelle des services cloud et reçoivent peu de contributions de mises à jour.

La contrainte des outils actuels est qu’ils ne fournissent ni mesure précise ni scope suffisamment large pour être utilisés de façon opérationnelle ou pour prévoir les futurs impacts. Ils ne permettent pas non plus une analyse par application, domaine, équipe ou environnement.

La nécessité d’une nouvelle méthodologie

Pour surmonter ces défis et obtenir des données fiables et exploitables, une approche « bottom-up » (de bas en haut) est nécessaire. C’est-à-dire revenir à la nature même des services IT et de la consommation électrique des composants matériels qui les porte, pour fournir des données granulaires fiables et reconstituer une vision métier des émissions de carbone de l’IT.

C’est une méthodologie qui va à l’inverse de l’approche actuelle « top down » (de haut en bas) des équipes ESG, dont le but est d’offrir une vue globale de l’impact environnemental d’une entreprise ou d’une activité avec une précision relative. Ici, on s’attache à une niche particulière avec l’ambition de couvrir le plus grand nombre de services IT avec une grande précision. Le but est de contenir et même réduire l’impact de l’utilisation du cloud et des datacenters.

Plus techniquement, la méthodologie doit être adaptée au cloud natif et permettre de mesurer l’utilisation des composants dans un contexte de ressources partagées, incluant chaque container, fonction serverless ou service PaaS, ainsi que l’utilisation des hyperviseurs qui les gèrent (Kubernetes pour les containers, Lambda, etc.). Cette granularité et cette connaissance des topologies de services cloud sont essentielles pour réellement mesurer l’impact carbone des applications IT et des nouveaux usages numériques qui sont majoritairement bâtis sur des architectures cloud natives.