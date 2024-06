Qlik s’ouvre aux partenaires pour mieux enrichir les données

Depuis le Qlik Connect – Qlik veut soigner son écosystème de partenaires. Avec sa volonté affichée de devenir un socle unique de data pour l’analytique et l’Intelligence artificielle (IA), l’éditeur suédois multiplie les connexions, aussi bien du côté des géants de l’hébergement et du traitement des données que chez les fournisseurs de solutions d’IA pour proposer un environnement plus riche autour de ses solutions.

À l’occasion de son Qlik Connect qui se déroulait à Orlando début juin, l’éditeur a fait plusieurs annonces dans ce sens autour d’AWS, de Databricks et de Snowflake.

Qlik + AWS Avec AWS, Qlik a mis en place un tout nouvel accord stratégique pour accélérer l’adoption de l'IA. L’accord doit faciliter l’intégration des solutions de data engineering de Qlik, héritées principalement de l’acquisition de Talend, avec les solutions d’IA générative d’Amazon notamment Bedrocks. L’idée est aussi de faciliter l’intégration des données de SAP au sein de ces solutions et d’y adjoindre l’ensemble des capacités de gouvernance et de confidentialité de Qlik afin d’avoir des environnements IA plus conformes et rassurants pour les grands comptes.

Qlik + Snowflake Dans la même optique, Qlik a annoncé un partenariat avec Snowflake visant à intégrer plus simplement les fonctions de Cortex AI, la marque ombrelle du géant de la donnée pour ses outils d’intelligence artificielle, avec ses solutions. Là encore, l’idée sous-jacente est d’offrir un pipeline de données gouverné pour toutes les données, notamment celles de SAP, avec en retour une capacité d’écriture des nouvelles données générées. « Cette collaboration renforce la façon dont nos clients communs intègrent et analysent leurs données », explique Tarik Dwiek, Head of Technology Alliances at Snowflake. « Avec Qlik qui utilise Cortex AI pour l’analyse enrichie et Snowpipe Streaming pour le streaming de données en temps quasi réel, ils rendent possible une compréhension plus rapide et des opérations de données plus robustes, le tout dans l’environnement sécurisé de Snowflake », continue-t-il, en vantant « une avancée concrète dans la simplification de la complexité des données pour nos clients »

Qlik + Databricks Pour ne pas faire de jaloux, Databriks a également eu droit à son intégration. Toutefois, celle-ci prend ici une autre forme grâce à l’intégration des nouvelles capacités AI Fonctions dévoilées par Databriks lors de son Data+AI Summit qui se tenait à San Francisco. Comme l’outil LLM Function de Snowflake, celles-ci permettent d’appliquer directement l’IA aux fonctions SQL en appelant différents modèles, en l’occurrence Mixtral 8x7b pour Databricks. Les utilisateurs peuvent s’appuyer dessus pour réaliser différentes tâches telles que l’analyse des sentiments, la classification et la traduction directement dans leur workflow d’intégration de données de Qlik Cloud.

Faire vivre les données Avec ces différentes intégrations, Qlik souhaite non seulement apporter à ses clients la plus grande flexibilité possible dans le déploiement et la mise en place de leurs solutions IA, mais également faciliter l’enrichissement des données. « Avec l’IA, nous entrons dans une nouvelle phase de l’analytique qui pourrait enfin marquer la fin de l’hégémonie d’Excel. » Martin KosticCEO d’Inphinity « Avec l’acquisition de Talend, nous avons construit une toute nouvelle capacité autour de la gouvernance et de la qualité des données pour avoir une solution d’intégration dans le cloud, qui reprend le meilleur de nos deux mondes », explique Mike Capone, CEO de Qlik, au MagIT. « Il est impératif que nous puissions mettre ce nouveau savoir-faire à disposition de notre écosystème de partenaires technologique ». Cette volonté d’enrichir les données et l’IA est, semble-t-il, saluée par l’écosystème. « Les différentes solutions présentées par Qlik notamment autour de Talend vont nous permettre d’avoir un usage plus simple de l’IA et du machine Learning pour enrichir les données », estime Martin Kostic, le CEO d’Inphinity, un partenaire de Qlik spécialisé dans le data planning. Pour lui, les avancées en matière de data engineering vont permettre d’avoir un impact bien plus fort sur les données et d’avoir des boucles de rétroactions bien plus efficaces à des fins d’automatisation ou d’optimisation des processus.