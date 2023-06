Play revendique une cyberattaque contre la Fédération Française de Rugby

Coup de tonnerre sur l’ovalie à quelques mois du début de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera en France à compter du 9 septembre : une revendication de cyberattaque contre la Fédération Française de Rugby (FFR) vient d’apparaître sur le site vitrine de la franchise mafieuse Play.

La revendication ne précise pas la quantité de données dérobées, mais fait état de données « confidentielles privées et personnelles », de documents « de clients et d’employés, passeports, RH, etc. ». La divulgation des données compromises est programmée pour le 27 juin.

La FFR n’a pas encore communiqué sur le sujet. Les habitudes de Play et de ses affidés en matière de revendication laissent à imaginer que la cyberattaque a été découverte il y a deux ou trois semaines. Nous avons adressé une demande de précisions par e-mail à la FFR et nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si et quand des réponses nous parviendrons.

Le site vitrine de Play (aussi appelé PlayCrypt) a été découvert fin novembre. Il est accessible depuis deux adresses Tor. Le plus ancien échantillon de Play publiquement disponible a été compilé fin juin 2022, une période correspondant à l’apparition des premières demandes d’aide sur les forums de nos confrères de Bleeping Computer. La première victime connue de ce ransomware est le système judiciaire de Cordoba, en Argentine, frappé mi-août.

En France, Play est connu pour avoir frappé le département des Alpes-Maritimes, ITS Group et Vocalcom, mais surtout la ville de Lille, début mars 2023. Le groupe a également revendiqué abusivement une cyberattaque contre BMW France.