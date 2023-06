EU Sovereign Cloud : Oracle souverain en Europe (mais pas en France)

Souveraine, pas souveraine ? La nouvelle offre « EU Sovereign Cloud » annoncée par Oracle ce mardi 20 juin 2023 pose, une nouvelle fois, la question de la définition de « la souveraineté de l’IT ». Il existe en effet des conceptions bien différentes, et parfois même contraires, entre l’Union européenne et certains pays. En particulier avec la France et sa vision stricte de la souveraineté.

Ces divergences, au cœur des négociations sur le futur EUCS, permettent à des hyperscalers de s’afficher « Sovereign » et « totalement compliant avec les exigences européennes » – à juste titre – sans se plier à l’exigence des autorités françaises (SecNumCloud) d’être totalement immune à l’extra-territorialité d’un droit non européen.

Cette contradiction se retrouve dans la manière de voir Oracle EU Sovereign Cloud.

Qu’est-ce qu’Oracle Sovereign Cloud ? EU Sovereign Cloud est un cloud qui cible le secteur public, entièrement localisé en Europe, dans des datacenters en Espagne et en Allemagne (Madrid et Francfort), qui propose les mêmes fonctionnalités qu’OCI, pour le même prix, mais en étant totalement séparé de l’infrastructure publique mondiale d’Oracle, avec un support 100 % européen, le tout chapeauté par une « nouvelle entité de juridiction européenne ». Et c’est là que le bât blesse (pour la France en tout cas). Cette entité – encore floue – reste une filiale d’Oracle. Il ne s’agit pas d’une joint-venture à la Bleu ou à la S3NS. Elle est donc soumise de facto à FISA, au Patriot ACT et autres CLOUD ACT, autant de leviers juridiques qui peuvent être instrumentalisés et contre lesquels le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire invite à se prémunir. EU Sovereign Cloud ne répond en tout cas pas aux critères français « très spéciaux » de SecNumCloud (qui pour mémoire, impose que l’entité juridique qui gère le cloud soit de droit européen et possédée à 61 % par des capitaux européens). Ce n’était par ailleurs pas son but – répondent les porte-parole de l’éditeur. Il en était de même pour [email protected], l’appliance à installer dans le datacenter d’un client. Présentée comme souveraine pour certains pays, elle ne l’est pas au sens français, le produit – même physiquement localisé derrière les murs d’une entreprise – étant géré par Oracle.