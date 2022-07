Oracle va lui aussi décliner son cloud en version souveraine

Oracle va lui aussi décliner son cloud public OCI en cloud souverain. Contrairement à Bleu et S3ns, qui doivent figurer une version « cloud de confiance » à la française d’Azure et GCP, sous la tutelle d’Orange et Thalès, l’Oracle Sovereign Cloud (OSC) vise plutôt une souveraineté à l’échelle européenne.

« Les réglementations concernant le cloud commencent à se formaliser parmi les 27 pays de l’Union européenne et nous avons vocation à proposer à l’UE un cloud adapté à ses exigences souveraines dès 2023. EU-Oracle Sovereign Cloud prendra la forme d’un cloud avec des régions dont les datacenters seront installés en Europe, opérés par des salariés européens et dépendants d’une nouvelle entité de juridiction européenne », explique Régis Louis, le responsable de la stratégie cloud pour Oracle EMEA, lors d’un entretien avec LeMagIT.

« Les datacenters d’EU-OSC seront étanches au reste d’OCI. Aucune donnée ni aucune métadonnée ne sortiront du territoire de l’Union européenne. C’est d’ailleurs la principale différence avec OCI qui, lui, repose sur une architecture interconnectée entre les régions pour nos clients qui souhaitent proposer des applications disponibles dans le monde entier. »

Autre point saillant, cette fois-ci par rapport aux clouds de confiance : les tarifs et les services seront exactement les mêmes entre OCI et EU-OSC. On sait que Bleu et S3ns seront tous les deux facturés plus chers que leurs modèles respectifs, Azure et GCP.

Les deux premières implémentations d’EU-OSC devraient se trouver en Allemagne et en Espagne. Oracle laisse entendre que d’autres pays européens hébergeront sur leur territoire des datacenters OSC après 2023.

Enfin, OCI se targue d’être l’un des clouds publics qui favorise le plus le multicloud. Il existe notamment une alliance avec Azure qui permet, via des liens directs entre les deux infrastructures, d’exécuter des applications Windows qui utilisent des bases de données Oracle. Dans un cadre souverain, EU-OSC pourrait être connecté de la même manière à Bleu : « nous sommes en train de voir avec Microsoft comment nous mettre en place des liens qui garantiront la territorialité des données », dit Régis Louis, sans pour autant s’engager sur une date.

Un cloud souverain, mais pas au sens français Mais EU-Oracle Sovereign Cloud est-il vraiment souverain ? Tel qu’il est présenté par Oracle, ce futur cloud devrait plus exactement exister dans une zone grise à mi-chemin entre le cloud public traditionnel et le cloud de confiance français. D’un côté, les clouds publics américains, dont fait partie OCI, sont tous soumis au Cloud Act, cette loi qui donne le droit à la justice des USA de regarder dans les secrets des entreprises européennes à partir du moment où leurs données sont hébergées sur les serveurs d’une entreprise américaine. Et, ce, même si ces serveurs se trouvent physiquement sur le territoire européen. De l’autre, en réaction au Cloud Act, le gouvernement français a élaboré en 2021 la doctrine du cloud de confiance qui consiste à imposer que toute donnée critique soit hébergée en cloud chez un acteur français. Qui plus est dans des datacenters SecNumCloud, un label attribué par l’ANSSI aux bâtiments ayant démontré qu’ils ne permettent pas à un tiers d’exfiltrer des données. « La future entité européenne en charge d’Oracle Sovereign Cloud aura toujours pour maison mère la société américaine Oracle. Cela exclut donc que nous obtenions le label Cloud de confiance et même le label SecNumCloud », reconnaît Régis Louis. « Pour autant, la garantie que les données resteront sur le territoire européen répond déjà aux exigences d’un grand nombre de nouvelles réglementations qui concernent les banques, le secteur de la santé et d’autres grandes entreprises européennes. »