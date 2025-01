Cloud privé : les 12 plateformes techniques de 2025

Peu de projets technologiques suscitent autant d'enthousiasme (et d'anxiété) qu'un cloud privé. Une entreprise capable de fournir des ressources, des services et des applications avec des niveaux élevés de contrôle et de libre-service peut y trouver de nombreuses opportunités d'innovation et de transformation commerciale.

Cependant, les clouds privés peuvent être notoirement complexes et exigeants, en particulier lorsqu'une entreprise essaie de mettre en œuvre la technologie de cloud privé en interne. Heureusement, il existe aujourd'hui de nombreuses alternatives qui peuvent fournir des solutions maison puissantes, ainsi que des plateformes de cloud privé éprouvées et commercialisées à la demande.

Un cloud privé est un environnement de cloud dédié à l'usage exclusif d'une seule entreprise. Ce modèle de déploiement cloud est destiné à fournir des ressources, des services et des applications aux utilisateurs, tout en prenant en charge un niveau élevé de libre-service, d'automatisation, de flexibilité et d'autonomie des utilisateurs, à l'instar d'un cloud public.

Cependant, les clouds privés peuvent avoir des limites notables. Étant donné que les clouds privés sont généralement provisionnés à partir de l'infrastructure informatique existante d'une entreprise, le niveau d'évolutivité et le nombre de services disponibles pour les utilisateurs peuvent être bien plus limités que les clouds publics. Même lorsque les fonctionnalités du cloud privé sont fournies par des fournisseurs tiers, le niveau d'évolutivité et la portée doivent être soigneusement étudiés.

Comprendre les similitudes et les différences entre les modèles de cloud public, de cloud privé et de cloud hybride.

Les entreprises choisissent un modèle de déploiement de cloud privé lorsqu'elles ont besoin d'une combinaison de caractéristiques bénéfiques pour l'entreprise, notamment les suivantes :

Sécurité. Un cloud privé offre un environnement informatique dédié à locataire unique, ce qui implique peu de risques, contrairement aux environnements de cloud public à locataires multiples. L'entreprise définit la posture de sécurité et les configurations nécessaires pour garantir une protection et une sécurité des données appropriées pour l'environnement de cloud privé. Un cloud privé est bien adapté aux environnements professionnels qui nécessitent une sécurité renforcée autour des données et des applications professionnelles.

Personnalisation. Un cloud privé fournit souvent un nombre limité de ressources, de services et un ensemble fixe d'applications qui sont disponibles pour les utilisateurs à la demande. L'entreprise peut choisir n'importe quelle combinaison de ces ressources et sélectionner la manière dont elles sont demandées par la base d'utilisateurs et fournies à celle-ci. En effet, un cloud privé peut offrir l'apparence souhaitée par l'entreprise.

Contrôle. Un cloud privé permet à une entreprise d'exercer un contrôle direct sur le comportement et les caractéristiques opérationnelles de l'environnement informatique. Ce niveau de contrôle peut être nécessaire pour maintenir une gouvernance d'entreprise appropriée et une conformité réglementaire. Par exemple, les clouds privés sont populaires auprès des agences gouvernementales, des institutions financières, des organismes de santé et des entreprises ayant des opérations critiques.

Les DSI n'ont que l'embarras du choix lorsqu'elles envisagent des options de plateforme de cloud privé payantes ou Open source. Certaines plateformes, comme Azure Stack Hub, sont propres à des fournisseurs spécifiques et présentent un risque de dépendance technique. D'autres fournisseurs proposent un cloud privé « as-a-Service », à savoir une infrastructure en ligne qui correspond souvent à une partition d’une offre IaaS de cloud public, mais qui est dédiée à un client, pour sa seule utilisation, en tant que locataire unique, c’est-à-dire en tant que cloud privé.

Enfin, il existe des frameworks logiciels, comme Apache CloudStack, que les entreprises peuvent utiliser pour créer un cloud privé au sein de leur centre de données existant. Le choix d'une plateforme de cloud privé dépend de nombreux facteurs, notamment les plateformes de centre de données actuellement déployées chez les utilisateurs, les objectifs du cloud hybride (le cas échéant), les besoins en matière de sécurité et de support, l'expertise actuelle du personnel informatique et les plafonds de coût.

Évaluer les fournisseurs de cloud privé.

Voici une liste, classée par ordre alphabétique, des principaux fournisseurs de services de cloud privé, selon les études de marché.

Apache CloudStack Plateforme cloud IaaS open source, Apache CloudStack offre un système de gestion complet qui comprend la mesure de l'utilisation et le déploiement d'images. Il prend en charge les hyperviseurs tels que KVM, VMware vSphere (avec ESXi et vCenter), XenServer/XCP et XCP-ng. Au-delà de sa propre API, CloudStack prend également en charge les API AWS et l'Open Cloud Computing Interface de l'Open Grid Forum. CloudStack offre une infrastructure évolutive avec une haute disponibilité et gère des fonctionnalités telles que le stockage hiérarchisé, l'intégration d'Active Directory et certains réseaux définis par logiciel. Comme pour les autres plateformes open source, il faut un personnel informatique compétent pour installer et prendre en charge CloudStack.

Azure Stack Hub Azure Stack Hub fait partie du portefeuille Azure Stack de Microsoft et permet aux entreprises d'exécuter des applications dans un environnement Azure situé sur site, qui peut fournir des services Azure au sein d'un centre de données. Utilisez des outils, des environnements et des applications cohérents et transférez-les facilement entre Azure et Azure Stack Hub. Stack Hub fournit un cloud privé autonome qui fonctionne indépendamment de la connectivité Internet et ne nécessite pas le cloud public Azure. Cependant, les deux peuvent être connectés de manière transparente pour créer un cloud hybride Azure. Azure Stack, à l'instar de ses services de cloud public, propose une tarification à l'utilisation.

Eucalyptus Le logiciel Eucalyptus fournit une plateforme cloud IaaS privée, modulaire et open source pour les environnements CentOS, Fedora et Ubuntu, capable de créer des clouds compatibles AWS. Eucalyptus est compatible API avec Amazon EC2, S3, Identity and Access Management, Elastic Load Balancing, Auto Scaling et CloudWatch, permettant à Eucalyptus de créer des clouds hybrides entre les ressources locales et AWS. Eucalyptus propose une édition communautaire gratuite.

HPE Private Cloud Les offres de cloud privé HPE combinent infrastructure et logiciel pour former un cloud privé fourni via la plateforme HPE GreenLake. GreenLake permet aux clouds privés de prendre en charge les applications et les données dans les centres de données, en périphérie, dans les colocations et dans les landing-zones du cloud public à mesure que les besoins de l'entreprise évoluent. Les utilisateurs peuvent utiliser une expérience cloud cohérente en utilisant un accès intuitif et en libre-service aux ressources et outils importants. Le personnel peut consolider des environnements disparates de manière à offrir flexibilité, contrôle et sécurité. Les solutions HPE peuvent être fournies sous forme de plateforme hébergée ou autogérée. HPE GreenLake utilise le modèle de tarification à l'utilisation, mais propose également des options initiales pour certaines solutions de cloud privé, telles que HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition.

IBM Cloud Private IBM Cloud Private est une plateforme d'entreprise packagée pour le développement et la gestion d'applications basées sur des conteneurs. Elle offre un environnement entièrement intégré pour la gestion des conteneurs qui comprend l'orchestrateur de conteneurs Kubernetes, le registre d'images privées, le système de gestion et le cadre de surveillance. IBM Cloud Private utilise des composants Open source, notamment Docker et Helm, et est destiné à s'intégrer à plusieurs fournisseurs de services de cloud public. IBM propose plusieurs solutions de cloud privé et ses modèles de tarification varient.

Nutanix Les logiciels et services Nutanix combinent le libre-service et l'agilité du cloud public avec les avantages en termes de performances, de sécurité et de coûts des clouds privés au sein du centre de données sur site. Les offres Nutanix peuvent fournir des applications, des services et des données à grande échelle, tout en maintenant les performances et la fiabilité, en automatisant la gestion du cycle de vie des applications, en protégeant les données cloud avec un chiffrement de données natif, en offrant une visibilité sur les coûts et les optimisations réels du cloud, en consolidant le stockage des données et en éliminant les silos de stockage, et en aidant à la gouvernance et à la continuité des activités. Nutanix propose différentes options de tarification et de licence.

OpenNebula Le projet OpenNebula tente d'offrir une plate-forme clé en main, polyvalente, riche en fonctionnalités et indépendante des fournisseurs pour la création et la gestion de clouds privés, publics et hybrides au-dessus de centres de données virtualisés - bien qu'elle soit compatible avec AWS et Equinix. OpenNebula propose un portail en libre-service, des interfaces utilisateur complètes, une gestion automatisée et unifiée, une place de marché, une gestion des performances et de la capacité, une haute disponibilité et une bonne intégration avec des outils tiers pour éviter le verrouillage des fournisseurs. OpenNebula prend en charge les clusters KVM et Kubernetes dans un environnement partagé commun et fournit un support pour la multilocation, le provisionnement automatique et l'élasticité des services. OpenNebula suit un modèle de tarification basé sur l'abonnement.

OpenStack Le logiciel OpenStack s'appuie sur des hyperviseurs existants pour provisionner et gérer les ressources de calcul, de stockage et de réseau en tant que système d'exploitation cloud open source complet pour les machines virtuelles, les conteneurs et les systèmes bare-metal. Il s'appuie sur un ensemble de composants logiciels qui se combinent pour fournir des services communs pour l'infrastructure cloud. Il prend en charge VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer et KVM open source. Bien qu'OpenStack soit gratuit, il est complexe et nécessite une expertise approfondie pour être déployé et utilisé, ce qui entraîne souvent un coût important pour l'entreprise. Le support est également axé sur la communauté et dépend d'un personnel compétent pour assurer un support efficace. Comme il est Open source, le logiciel OpenStack est gratuit à télécharger et à utiliser.

Oracle Cloud Infrastructure Oracle Cloud Infrastructure (OCI) fournit des services de cloud public, hybride, multi- et dédié (privé). Les services de cloud privé peuvent être déployés dans une région dédiée avec seulement quelques racks et sont préconfigurés pour optimiser leurs cas d'utilisation prévus. Le déploiement privé prend en charge plus de 150 services pour gérer la migration, la modernisation et différents plans d'innovation. OCI exécute presque toutes les charges de travail, y compris les charges de travail critiques et d'IA, tout en répondant aux exigences strictes en matière de souveraineté des données et de réglementation. Oracle suit un modèle de tarification à l'utilisation.

Platform9 Private Cloud Director Platform9 est un fournisseur tiers de cloud hybride public-privé basé sur OpenStack, Kubernetes et Fission qui permet aux entreprises de créer et de gérer des clouds hybrides. Les fonctionnalités comprennent des plans de cluster, une gestion avancée des ressources de cluster, des réseaux définis par logiciel à l'échelle du cluster et des fonctionnalités d'autoservice d'infrastructure. Il peut évoluer vers des centaines de clusters virtualisés et des centaines d'hyperviseurs. Platform9 prend en charge KVM, VMware vSphere et Docker. Étant donné que Platform9 gère OpenStack et Kubernetes ainsi que la structure essentielle du cloud hybride, les utilisateurs sont soulagés des problèmes de configuration et de mise à niveau. Aujourd'hui, Platform9 propose trois options de déploiement et est disponible sous forme de plan de contrôle SaaS hébergé et entièrement géré ou de déploiement autogéré. L'édition communautaire de Private Cloud Director est gratuite. Les versions commerciales - SaaS ou autohébergées - suivent un modèle de tarification basé sur un abonnement.

Red Hat OpenShift Red Hat OpenShift est une plateforme complète, cohérente et clé en main d'outils et de services utilisés pour développer, moderniser et déployer des applications d'entreprise à grande échelle. Il peut être utilisé avec des applications traditionnelles, modernisées et cloud-native en tant que machines virtuelles ou conteneurs. Red Hat peut fournir OpenShift en tant que service cloud ou en tant qu'édition entièrement autogérée. La tarification est généralement basée sur le modèle de déploiement choisi et les ressources requises.