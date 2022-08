Atos mise sur la rencontre de l’IA et de la vidéosurveillance

Atos prépare la scission de ses activités : d’un côté, le conseil et l’infogérance, de l’autre, le Big Data, la sécurité et les HPC. Au cours du premier semestre 2022, il a recruté 16 000 collaborateurs pour gonfler ses divisions Digital et Big Data & Sécurité (BDS).

Outre le fait que l’entreprise entend « soutenir la croissance attendue au second semestre », Atos mise sur des offres consacrées à l’intelligence artificielle.

En ce sens, il a réalisé ces dix-huit derniers mois différentes acquisitions pour renforcer ses rangs et se doter de logiciels « sur étagère ». Après le rachat de Miner & Kasch en 2020, il s’est emparé de l’éditeur britannique Ipsotek et du Tchèque DataSentics en 2021.

La même année, Atos lançait ODAP, (Outcome-driven AI Platform), une offre visant les directions métiers du retail, du transport et de la logistique.

En parallèle, le groupe français mettait sur pied Atos Computer Vision Platform. Cette solution pensée comme « une plateforme de bout en bout » est consacrée à l’analyse automatisée de vidéos et d’images. Atos propose une offre clé en main comprenant les logiciels, les modèles et des serveurs BullSequana pour l’entraînement et l’inférence, du serveur durci, en passant par l’appliance Edge jusqu’au HPC.

Chez Atos, près de 200 collaborateurs travaillent au développement et à la commercialisation de la plateforme de vision par ordinateur en Europe (France, Royaume-Uni, République tchèque), aux États-Unis et au Brésil.

Le cœur de l’offre repose sur la suite logicielle développée par Ipsotek : VISuite. L’entreprise londonienne a développé un ensemble d’outils consacrés à l’augmentation de la vidéosurveillance par l’IA. Ces logiciels s’accompagnent de modèles préentraînés pour différentes tâches.

Ipsotek a développé plusieurs modèles consacrés à la « sécurité des personnes et la sécurisation des sites », selon Jérôme Sandrini, SVP Global Head of 5G & AI Solutions, chez Atos.

« Nous avons aujourd’hui un nombre important de modèles de comptage de personnes, de gestion des foules (détection de mouvements de panique, de regroupement de personnes), ou encore de détection de personnes et de comportements suspects (intrusion dans des zones interdites, maraudage, etc.) », liste le responsable.

En outre, Ipsotek a développé une solution pour détecter les bagages abandonnés. « Nous travaillons beaucoup avec les aéroports et les gares ferroviaires pour la détection des bagages abandonnés et le comptage des personnes à des fins d’optimisation du trafic », déclare Jérôme Sandrini.

De fait, Atos Computer Vision Platform intéresse les entreprises et les gouvernements des pays d’Asie et du Moyen-Orient. « Dans ces pays, les clients et les prospects n’ont pas les mêmes problématiques, les autorités sont plus souples concernant l’utilisation de la reconnaissance biométrique ».

L’utilisation de Tag and Track réclame toutefois l’avis des autorités locales avant leur déploiement. En France, les projets entraînent des collaborations tripartites entre Atos, son client et la CNIL à des fins d’homologation.

Tag and Track permet d’identifier et suivre une personne en fonction de la couleur de ses vêtements, sa taille, la couleur de ses cheveux. « Si le logiciel détecte qu’un individu dépose volontairement ou oublie un bagage, l’on peut taguer l’individu sur les images de vidéosurveillance et le suivre à l’aide des caméras en associant cette information à une carte pour montrer le chemin parcouru par la personne. Et ce, sans la connaître, sans croiser cela avec des bases de données d’identification de personnes », explique Jérôme Sandrini. « Cela va permettre éventuellement au service de sécurité d’appréhender l’individu un peu plus loin ».

Dans ce cadre, l’entreprise londonienne a développé une technologie nommée Tag and Track. « Cela permet d’identifier et de suivre une personne sur des bases non biométriques », indique le SVP chez Atos.

Un intérêt croissant pour la computer vision dans l’espace public

La plateforme permet également d’accueillir d’autres cas d’usage comme la surveillance du trafic automobile (engorgement, maintien des distances de sécurité, etc.) et du stationnement dans des parkings (taux d’utilisation, stationnement non autorisé, etc.). « Nous avons également des modèles de détection de fumée et d’incendie. Nous avons par exemple déployé cette technologie dans des stations de service au Royaume-Uni », relate le SVP. « Certains clients de par le monde commencent à plébisciter ce cas d’usage combiné à la supervision du trafic et à l’optimisation d’utilisation des pompes ».

Des modèles de deep learning sur étagère permettent de détecter les violences et les chutes. Cette technologie pourrait être utilisée par des maisons de retraite, dans des chaînes de magasins ou aux abords des stades lors d’événements sportifs. « Nous avons développé un modèle capable de reconnaître un “squelette” et ses mouvements », explique le responsable.

D’autres modèles identifient les armes à feu, et les objets contondants tels des armes blanches. « Comme beaucoup, nous avons constaté les problèmes qui ont eu lieu aux abords du stade de France. Cela prêche pour une meilleure utilisation de la vidéosurveillance et de l’intelligence artificielle en amont des sites », ajoute-t-il. Les grands événements sportifs sont donc l’occasion pour Atos de recevoir des demandes ou de proposer ses services.

« Pour les autorités et les entreprises concernées, la combinaison de l’intelligence artificielle avec la vidéosurveillance est une évidence pour des raisons économiques et d’efficacité. » Jérôme SandriniGlobal Head of 5G and AI Solutions, Atos

Cette automatisation de l’analyse de la vidéosurveillance est de plus en plus acceptée dans les pays où les caméras sont nombreuses dans l’espace public. « Pour les autorités et les entreprises concernées, la combinaison de l’intelligence artificielle avec la vidéosurveillance est une évidence pour des raisons économiques et d’efficacité », affirme Jérôme Sandrini. « Cela permet d’augmenter les capacités humaines, là où un agent aura du mal à percevoir les événements devant ses nombreux écrans ».

Toutefois, la prise de décision n’est pas automatisée : les agents sont notifiés d’une détection par des alarmes, puis prennent une action si nécessaire.