Administration : quels outils pour monitorer vos serveurs ?

La gestion des serveurs est un élément essentiel de l’exploitation des centres de données. Dans ce contexte, le choix de l’outil adéquat et des composants à surveiller est crucial.

La manière d’aborder la surveillance des serveurs varie en fonction des éléments à surveiller, du type d’infrastructure et du type d’environnement. Pour déterminer quels outils choisir, vous devez tenir compte de la nature dynamique du data center et de la charge de travail qu’il doit supporter. Une option prête à l’emploi peut convenir dans certaines situations, mais ne perdez pas de vue que vous aurez peut-être besoin d’un outil personnalisé dans certains cas.

Il ne faut pas non plus exclure que votre IT puisse être victime d’une erreur logicielle. Il s’agit typiquement d’un bug dans le firmware d’un élément d’infrastructure qui provoque des blocages opérationnels.

L’environnement du datacenter peut également être source d’erreurs en cas de températures trop élevées, de fuites d’eau ou de coupures de courant. Les performances peuvent se dégrader ou s’arrêter complètement en cas de défaillance du système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Ces pannes provoquent ou accélèrent la défaillance d’un composant interne du serveur.

D’un point de vue matériel, des erreurs sur les réseaux dédiés au stockage peuvent être produites par un problème au niveau des connexions physiques. Le câblage, les cartes contrôleur et les switches peuvent tomber en panne, ce qui entrave profondément les performances du réseau .

Pour connaître la source des erreurs ou des ralentissements de vos logiciels ou de vos services, surveillez le processeur, la mémoire vive et les disques qui les exécutent. Une utilisation élevée de ces éléments indique souvent une erreur d’affectation. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un processus gourmand en ressources se trouve sur un serveur qui n’a pas été conçu pour lui.

Les principaux outils pour la surveillance des serveurs

Voici un aperçu de cinq outils et logiciels de surveillance à prendre en considération.

1/ SolarWinds Server & Application Monitor

SolarWinds Server & Application Monitor (SAM) est un logiciel qui fournit des outils de surveillance, d’optimisation et de diagnostic au sein d’une console web. Il fonctionne aussi bien pour les datecenters des entreprises que pour ceux des hébergeurs. Grâce à ce logiciel, vous pouvez identifier en temps réel les ressources serveur engorgées, utiliser les rapports historiques pour suivre les variations et prévoir l’achat de ressources avant qu’elles viennent à manquer. SAM permet aux entreprises de surveiller les environnements et l’infrastructure des applications sur site, en cloud ou mode hybride.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Surveillance complète des applications Microsoft Azure et AWS, des systèmes, des hyperviseurs et des produits IaaS, PaaS et SaaS, y compris la surveillance des conteneurs et l’interrogation des API.

Plus de 1 200 modèles de surveillance prêts à l’emploi et des modèles personnalisables pour votre environnement.

Déploiement à faire soi-même par les clients qui peuvent commencer la surveillance en une heure environ.

Les licences pour tous les produits SolarWinds sont perpétuelles ou sous forme d’abonnement, en fonction du produit. Pour SAM, les licences sont basées sur les nœuds ou sur les composants. Les licences de niveau nœud vont de 10 à plus de 5 000 nœuds. Les licences basées sur les composants comptent le nombre de composants, de nœuds et de volumes monitorés pour déterminer le prix. Chaque monitoring d’un composant consomme une licence, et il y a plusieurs tarifs par licence selon le nombre de licences achetées (de 150 à une quantité illimitée).

SolarWinds SAM offre une période d’essai gratuite de 30 jours.

2/ Nagios XI

Nagios XI est plus exactement une extension du logiciel de surveillance Open source Nagios. Cet outil – qui prend la forme d’une interface web – est hautement personnalisable grâce à des modules édités par des tiers. Les tableaux de bord de Nagios XI offrent des données de prévision et de tendance pour assurer une maintenance et un dépannage proactifs des serveurs.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Logiciel de surveillance évolutif.

Visualisations automatisées de la planification de la capacité.

Outils de gestion de serveurs par lot, dont la découverte autonome, l’importation par lot des noms d’hôtes, les rapports par lot.

Nagios XI a deux éditions pour les entreprises : Standard et Enterprise. Le prix de l’édition Standard commence à 1 995 $, et celui de l’édition Enterprise commence à 3 495 $ pour les déploiements de 100 nœuds. Les clients de l’édition Enterprise doivent également acheter un plan annuel de maintenance et de support, allant de 1 869 $ pour les abonnements à 100 nœuds à 17 634,75 $ pour les abonnements à un nombre illimité de nœuds.

Nagios XI offre une période d’essai gratuite de 30 jours.

3/ Paessler PRTG

PRTG est un logiciel capable de prendre en charge la surveillance des serveurs sur site et dans le cloud. Il est adapté aux PME souhaitant surveiller une poignée de serveurs, comme aux grandes entreprises et aux hébergeurs de centres de données.

Ses principales fonctionnalités sont les suivantes :

Surveillance du matériel, des logiciels, du trafic, des services, du réseau local, du réseau étendu et des serveurs.

Déploiement facile et découverte du réseau grâce à un outil automatisé.

Visualisations du réseau et alertes personnalisables.

Plateforme centralisée permettant de surveiller un réseau de toute taille via une interface web et une application mobile.

PRTG se décline en plusieurs éditions et niveaux de prix. PRTG Network Monitor est destiné aux infrastructures de petite et moyenne taille comprenant jusqu’à 1 000 appareils et services, avec des tarifs allant de 1 899 à 16 899 dollars par licence de serveur. PRTG Enterprise Monitor est destiné aux infrastructures comprenant des milliers d’appareils et de services. Le prix commence à 17 599 dollars pour la surveillance annuelle de 20 000 capteurs.

Paessler PRTG propose une période d’essai gratuite de 30 jours.

4/ Datadog Infrastructure Monitoring

Le logiciel de surveillance de l’infrastructure de Datadog offre des intégrations clefs en main pour l’ensemble de votre pile technologique, des serveurs sur site aux serveurs en nuage, en passant par les applications SaaS et en nuage et les bases de données. Il centralise la surveillance des serveurs afin que les équipes puissent visualiser le flux de trafic sur leurs réseaux et recevoir des alertes personnalisées en cas de problèmes critiques.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Plus de 650 intégrations, y compris des outils d’IA et d’apprentissage automatique, des apps cloud, des conteneurs, l’IoT et des nœuds de réseau.

Surveillance et dépannage des applications de bout en bout.

Collecte automatisée des logs pour faciliter la recherche et la visualisation.

Des tableaux de bord qui résument l’UX, ce qui permet d’aligner votre pile technologique sur l’impact commercial.

Datadog propose quatre options pour son outil de gestion de l’infrastructure. Les prix varient de 15 à 34 dollars par hôte et par mois. Datadog propose des remises sur le volume pour plus de 500 hôtes par mois par l’intermédiaire de son équipe de vente.

Datadog propose un essai gratuit pour les quatre niveaux de prix.

5/ Splunk Observability Cloud

Splunk Observability Cloud offre une surveillance et des alertes en temps réel, un dépannage dirigé et des contrôles centralisés pour les grands environnements. Vous pouvez utiliser ce logiciel dans des environnements hybrides qui combinent des infrastructures cloud et sur site.

Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

Plus de 250 intégrations de services en nuage et tableaux de bord prédéfinis.

Suivi des mesures personnalisées pour les indicateurs clés de performance informatiques et commerciaux.

Surveillance instantanée et avancée des conteneurs Kubernetes.

Conditions d’alerte adaptatives pour réduire les tempêtes d’alertes.

Les abonnements de surveillance de l’infrastructure commencent à 15 $ par hôte et par mois. Vous pouvez également acheter la surveillance des applications et de l’infrastructure pour 60 $ par hôte par mois et la surveillance de bout en bout pour 75 $ par hôte par mois.

Splunk Observability Cloud offre un essai gratuit de 14 jours.