Stockage : Croit rend intuitif les compliqués Ceph et DAOS

Proposer la version la plus ergonomique possible de Ceph et DAOS, les systèmes de stockage Open source les plus complexes. Tel est le savoir-faire que revendique Croit, une startup allemande qui a bien l’intention de percer sur le marché des solutions de stockage haut de gamme.

« Comparativement à NetApp, Dell, HPE, Hitachi Vantara et autres Pure Storage, nous proposons des solutions aussi performantes et riches en fonctions. Mais elles sont moins chères, avec juste un prix d’achat au nombre de nœuds. Elles peuvent évoluer en performances et en capacité à volonté. Elles ne se périment pas, car nous les mettons sans cesse à jour. Quant au support, son prix reste le même au-delà de la période contractuelle », argumente Andy Muthmann (en photo), le directeur général et cofondateur de Croit.

La solution Ceph « la plus simple et la plus complète »

Créé au tout début des années 2010 par un universitaire comme un système capable de transformer un cluster de serveurs Linux en baie de stockage, Ceph est certainement le plus ancien SDS Open source. Principalement développé par Red Hat depuis 2014 et composant essentiel de plusieurs systèmes de cloud privé – dont OpenStack, OpenShift et Apache CloudStack – Ceph parallélise et réplique les écritures sur les nœuds de son cluster, qu’il s’agisse d’accès en mode bloc, fichier ou objet.

Ceph est considéré comme un système très efficace pour déployer de très grandes pseudo-baies de stockage, de plusieurs Po, dont les performances ne chutent pas au fur et à mesure que la capacité interne augmente. L’un de ses grands mérites est qu’il s’occupe tout seul de sa maintenance quand un composant tombe en panne ou qu’un nœud est ajouté : son rééquilibrage automatique évite les temps d’arrêt, les sauvegardes et les restaurations sont lancées sans que les utilisateurs s’en rendent compte.

Pour autant, l’utilisation du système est généralement cantonnée aux experts de Linux, tant ses outils d’administration sont complexes par rapport à ceux des baies de stockage commerciales.

C’est sur ce point que Croit revendique faire des miracles. « Nous aimons apprendre et jouer avec les technologies et les mettre à la disposition d'un public plus large sous la forme de solutions esthétiques et conviviales. Notre mission est donc d'identifier et d'adapter des technologies open source intelligentes pour permettre aux entreprises et à leurs employés de les déployer rapidement, de manière fiable et rentable », lance Andy Muthmann en amont d’une présentation.

L’interface développée par Croit s’exécute sur un serveur local. Elle présente, dans une colonne à gauche, la liste des fonctions d’administration et, à droite, des panneaux très graphiques pour chacun de leurs paramètres.

En quelques clics, l’administrateur transforme des serveurs physiques fraîchement déballés en nœuds de stockage. En moins d’une heure – contre une semaine selon Croit – un très grand cluster de plusieurs Po serait ainsi formaté avec des volumes en mode blocs partagés en RDB (Rados Block Device) ou en iSCSI, d’autres en mode fichiers, partagés en NFS, SMB ou CephFS, et d’autres encore en mode objet; qui sont atteignables via S3/Swift (l’implémentation d’OpenStack).

Non seulement l’interface permet de régler à la souris les accès, les pilotes Kubernetes ou VMware, les sauvegardes et les niveaux de qualité de service, mais elle permet aussi d’en observer les statistiques avec des graphiques. Croit revendique de proposer la version de Ceph la plus complète au monde.

Et, selon la startup, une telle ergonomie permettrait de faire sortir Ceph des centres de recherche où il est souvent cantonné. « Les entreprises peuvent désormais s’en servir comme lac de données, pour stocker des médias, comme dépôt géant pour les sauvegardes (...) Nous pensons que toutes les technologies intelligentes, quelle que soit leur complexité, devraient être facilement utilisables par toutes les entreprises pour créer de meilleurs produits et services au bénéfice de tous », commente Andy Muthmann.