Stockage en cloud : Leviia se pose en concurrent français de Wasabi

Un tarif record de 5,99€ par To et par mois pour du stockage objet S3 en cloud mais sur le territoire français, sans frais en plus pour rapatrier les données ni pour les interroger. Tel est l’argument commercial d’une jeune société française, Leviia, créée en 2020 par deux frères, ex-administrateurs système de datacenters chez plusieurs grands groupes, dont la BNP.

Après s’être essayés au stockage en cloud avec un service de partage de fichiers pour le grand public et les TPE, Arnaud et William Méauzoone (respectivement à gauche et à droite sur la photo) ambitionnent désormais de proposer aux entreprises une offre en mode objet, compatible avec tous les logiciels de sauvegarde et les applications d’analytique, qui soit à la fois plus souveraine, plus robuste et surtout moins chère que les autres services S3 du marché.

Bien moins cher que les hyperscalers, plus souverain que Wasabi

Si l’on se réfère à la calculatrice du cabinet d’études Cloud Mercato, un stockage de 100 To coûte chez AWS 2319,20 €/mois, auxquels il faut ajouter 8093,47 € quand on récupère sur site ces 100 To (dans le cas d’une restauration après une cyberattaque par exemple), auxquels on ajoutera encore 3975,04 € à chaque fois que l’on aura interrogé ne serait-ce que 10 Go de ces données via des API (applications analytiques, sites web, etc.). Dans cet exemple, la facture mensuelle chez AWS peut varier d’un peu plus de 2300 € à près de 14400 €. Pour une même quantité de données et quel qu’en soit l’usage, la facture mensuelle de Leviia serait de 599 €.

« Bien entendu que nous payons nous aussi des frais de réseau et des frais de serveurs pour que notre service fonctionne. Il n’empêche : nous maintenons que les géants du cloud font de très grandes marges sur leurs offres de stockage objet. Nos tarifs sont calculés au plus juste par rapport aux coûts réels de l’infrastructure utilisée et ils nous permettent encore de faire de la marge », assure William Méauzoone.

Dans les faits, le stockage objet en cloud de Leviia se compare plutôt à celui de l’américain Wasabi, dont le tarif de 5,99 $/mois est équivalent. Ces deux services ont la contrainte de ne pouvoir être interrogés que par des comptes utilisateurs privés. Il n’est pas possible de les utiliser par exemple pour fournir simultanément du contenu à une myriade d’instances d’un site web public qui multiplierait d’autant les accès parallèles que sa fréquentation serait élevée.

« L’offre d’un stockage S3 pour diffuser des données sur le web viendra dans un troisième temps. Il sera alors même possible de créer des sites web statiques [non applicatifs, NDR] sans même avoir besoin de faire de l’administration système pour déployer des instances selon l’activité. Nous gérerons la montée en charge au niveau du stockage objet. Techniquement, nous savons déjà la faire, mais cette offre n’est pas encore au catalogue », précise Arnaud Méauzoone.