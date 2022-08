Stockage : la solution de Lightbits de plus en plus promue par Intel

Lightbits, l’inventeur des baies de stockage connectées en NVMe/TCP, se présente de plus en plus que comme le partenaire essentiel d’Intel pour concrétiser ses innovations. Lors d’une rencontre avec la presse, la startup a ainsi montré que son système LightOS configuré sur un cluster de trois nœuds, chacun équipé d’une carte Ethernet E810-CQDA2 d’Intel (deux ports 100 Gbit/s), atteignait des performances similaires à des configurations en NVMe/FC ou en NVMe/RoCE qui coûteraient cinq fois plus cher.

Les solutions de stockage en NVMe/TCP fonctionnent sur un réseau Ethernet standard, avec des switches et des cartes contrôleurs dans les serveurs tout ce qu’il y a de plus classique. Les solutions NVMe/FC et NVMe/RoCE nécessitent, elles, des équipements particuliers dont les tarifs sont bien plus élevés, mais elles promettent des transferts plus rapides. Leur meilleure performance est due à l’absence du protocole TCP, qui est typique des réseaux d’entreprises, mais qui consomme à lui seul beaucoup de temps de calcul pour être décodé et, donc, ralentit les accès. L’intérêt des cartes Ethernet Intel est qu’elles décodent elles-mêmes une partie de ce protocole, annulant l’effet de ralentissement.

« Notre promesse est de vous offrir un SAN très performant sur du matériel de base, qui ne coûte pas cher. Nous ne vous vendons pas des appliances propriétaires, qui nécessitent des équipements propriétaires autour. Nous vous proposons un système que vous installez sur le tout venant des serveurs disponibles dans le commerce et qui fonctionne sur votre réseau », argumente Kam Eshghi, le chef de la stratégie chez Lightbits (en photo plus haut).

Une solution de stockage peu chère pour les clouds privés La démonstration consistait à connecter au cluster de stockage vingt-quatre serveurs Linux équipés chacun d’une carte Ethernet de deux ports en 25 Gbit/s. Chaque serveur Linux accédait à dix volumes répartis sur le cluster. Les mesures observées au niveau du cluster de stockage étaient de 14 millions d’IOPS et 53 Go/s en lecture seule, 6 millions d’IOPS et 23 Go/s en écriture seule, ou encore 8,4 millions d’IOPS et 32 Go/s quand les accès mélangent lectures et écritures. Selon Kam Eshghi, ces performances sont similaires à celles de SSD NVMe qui auraient été directement installés dans les serveurs. Seule différence, la latence d’un SSD interne est de 100 microsecondes contre 200 à 300 microsecondes sur le cluster LightOS. « À cette échelle, la différence est négligeable. L’important pour une application est d’avoir une latence en dessous de la milliseconde », promet le responsable. Outre la connectique peu chère, LightOS a le mérite de proposer des fonctions dignes d’une baie de stockage de grande marque. Citons la gestion des SSD présents dans tous les nœuds comme un seul pool de stockage, la possibilité d’ajouter ou de retirer à chaud des SSD, une répartition intelligente des données qui ralentit l’usure des SSD et des réplications à la volée pour éviter la perte de données en cas d’incident. « LightOS permet d’assembler jusqu’à 16 nœuds dans un cluster de stockage. Il y gère un maximum de 64 000 volumes logiques pour autant de serveurs en amont. Pour présenter notre cluster comme un SAN aux serveurs, nous fournissons un plug-in pour vCenter, un pilote Cinder pour OpenStack ou encore un pilote CSI pour Kubernetes », complète Abel Gordon, l’architecte système de Lightbits. Selon lui, ces caractéristiques équivalent à celles des SAN propriétaires de même gamme. « Nous ne supportons pas encore les serveurs Windows. Le but de notre solution est plutôt d’être une alternative économique aux solutions de stockage dans le secteur des hébergeurs de cloud privés ou publics, qui commercialisent des machines virtuelles et des containers », ajoute-t-il. À ce titre, LightOS s’accompagne d’une console d’administration permettant d’allouer des quotas de performances et de capacités à différents utilisateurs, ou plus exactement à différentes entreprises clientes d’un service de cloud. On y trouve également une console de monitoring basée sur Prometheus et Grafana, qui sert à surveiller la consommation de chacun et livre des informations de maintenance.