IA générative : IBM et Salesforce renforcent leur alliance

Souvenir, souvenir. En 2017, Salesforce et IBM annonçaient un partenariat visant à coupler les capacités des modules Einstein, la marque ombrelle de l’IA chez Salesforce, à Watson, la plateforme d’IA consacré au NLP d’IBM.

Six ans plus tard, rebelote. Cette fois-ci le géant du CRM et Big Blue s’associent autour de l’IA générative. Ce partenariat a une double vocation. D’une part, IBM Consulting se prépare à mener des missions d’acculturations et de déploiement des services Salesforce propulsés à l’IA générative, ceux placés sous la marque ombrelle GPT. De l’autre, IBM intégrera sa plateforme Watsonx, consacrés à cette technologie, avec les « Cloud » Salesforce.

« Cela peut être l’un ou l’autre, et l’un et l’autre », précise Alexandra Ruez, vice-présidente & Senior Partner Business Transformation Services Leader d’IBM Consulting. Cela permet davantage de services aux collaborateurs, mais aussi aux clients finaux d’une entreprise », assure-t-elle.

IBM entend par ailleurs (surtout ?) capitaliser sur les cas d’usage existant de Watson chez certains clients.

« Nous avons déjà couplé le CRM Salesforce avec Watson, mais nous pouvons ajouter une couche d’IA générative avec Watsonx.ai », avance Alexandra Ruez.

Pour preuve, la vice-présidente chez IBM Consulting a montré au MagIT une démonstration réalisée pour le compte d’une grande banque française. Celle-ci utilise Watson pour analyser les sujets des mails, identifier les questions, le ton et l’urgence de ses clients avant d’injecter ces informations dans le CRM Salesforce. Elle produit ensuite des résumés des contenus des mails et des appels, à l’aide d’une brique speech to text. C’est là que l’IA générative pourrait entrer en jeu pour générer les brouillons des réponses qui seront envoyés aux clients finaux.

« Ce n’est un cas d’usage réel, mais cela donne une idées des possibilités », précise Alexandra Ruez. « Grâce à l’IA générative, l’on pourrait aller plus loin avec les résumés d’e-mails, les transcriptions, l’omnicanalité, etc. Nous sommes confiants sur le fait que ce ne soit pas si compliqué que cela à mettre en place ».

Cette offre cible en partie une catégorie spécifique de clients qui ont adopté les produits Salesforce, Watson et qui souhaiteraient se mettre à l’IA générative, même à petite échelle.

« Il ne faut pas se voiler la face. Il faut pouvoir mieux servir les clients, mais le contexte économique impose une meilleure intégration des nouveaux systèmes avec l’existant. Il s’agit de prolonger les possibilités à partir d’investissements majeurs déjà réalisés », avance Alexandra Ruez.

« Les pilotes consacrés à l’IA générative que nous lançons actuellement sont principalement consacrés à Sales Cloud, dans les départements commerciaux, et à Service Cloud, dans les centres d’appels », ajoute Kheira Boulhila, SVP Solutions Engineering EMEA chez Salesforce.

La responsable rappelle que ce sont les deux solutions les plus utilisées par les clients de Salesforce.

« Nous regardons également dans quels domaines les clients exploitent Watson et nous faisons la jonction des deux. Et nous allons étudier avec les clients où l’intervention de l’IA générative est la plus intéressante au service du client final », confirme-t-elle.

Les banques prennent de l’avance Les sondages consacrés à l’IA générative dénotent des avis divergents, parfois contradictoires. Il y a pourtant un intérêt certain des entreprises, selon les deux porte-paroles. « Tous les secteurs sont réceptifs, mais nous observons une plus grande attention dans le monde bancaire », indique Alexandra Ruez. « Les banques ont les moyens, nous les accompagnons depuis plusieurs semaines et elles attendent de déployer les premiers pilotes. Pour certaines d’entre elles, il s’agit de passer à l’échelle d’ici la fin de l’année ». La responsable chez IBM ne livrera pas de noms, avantage concurrentiel oblige. Les modalités d’hébergement des modèles LLM seraient multiples. « Cela dépend des banques. Certaines d’entre elles demandent des déploiements on-premise. Cela sera possible avec Wastonx en début d’année prochaine », annonce Alexandra Ruez. « D’autres sont plus ouvertes aux modèles open source et aux déploiements dans le cloud ».

Un intérêt prudent, mais un intérêt tout de même Pour Kheira Boulhila, Dreamforce, la grand-messe de Salesforce, est l’occasion pour les entreprises qui font le déplacement de mieux cerner les possibilités de cette technologie. « Les banques, les retailers, les acteurs de l’énergie, de la supply chain, etc. ne veulent pas rater le train [de l’IA générative] », renchérit Kheira Boulhila. « Quand elles viennent à Dreamforce, les dirigeants ont peut-être quelques cas d’usage en tête, mais beaucoup cherchent de l’inspiration et veulent observer ce que font les autres ». Pour autant, et comme souvent dans l’IT, les directions informatiques et métiers semblent faire preuve de prudence. « Personne n’a la vérité, mais tout le monde sait qu’il faut lancer des pilotes et que c’est en pratiquant que l’on va voir de nouvelles idées, de nouveaux cas d’usage émergés », note-t-elle. Il y aurait toutefois moins de contraintes qu’auparavant, note la vice-présidente chez IBM Consulting. Alexandra Ruez a vécu les débuts de l’IA dans les grandes banques françaises il y a sept ans. « Le marché a mis beaucoup de temps à démarrer. Cela représentait de gros investissements, l’on n’avait pas l’expertise, les clients se posaient des questions, il fallait organiser tout cela. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas », assure-t-elle. « Les clients sont rassurés par la technologie et tout le monde a intégré de l’IA dans ses produits ».