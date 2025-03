Empreinte écologique de l’IA générative : Capgemini tire la sonnette d’alarme

Capgemini appelle à la prise de conscience. L’IA générative (GenAI) pose un défi environnemental majeur.

D’après son rapport « Developing Sustainable Gen AI », près de la moitié des dirigeants (48 %) qui utilisent la GenAI constateraient une hausse de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Pourtant, à peine 12 % des entreprises mesureraient réellement leur empreinte environnementale liée à l’IA.

Mais quand elles la mesurent, les entreprises anticipent que la part de leurs émissions liées à cet usage par rapport à leurs émissions totales augmentera, en moyenne, de 2,6 % à 4,8 % au cours des deux prochaines années.

Peut-être plus préoccupant, Capgemini constate que moins de la moitié des cadres supérieurs interrogés (38 %) disent être conscients de cet impact écologique.

Les organisations seraient donc encore assez faiblement sensibilisées à l’impact énergétique des modèles d’IA générative. Conséquence, la performance et le coût – en tout cas le coût perçu initialement, puisque la consommation énergétique et le prix sont liés à moyen terme – restent les critères dominants de sélection.

Plus précisément, à peine un cinquième des dirigeants intégreraient la durabilité dans leurs cinq critères principaux lors de la sélection d’un fournisseur d’IA. Ce qui en fait un des moins considérés – si ce n’est le moins considéré – lors du processus d’achat.

Or ces fournisseurs – qui ont pris en charge l’entraînement et sélectionné les jeux de données – manqueraient cruellement de transparence sur leurs infrastructures et sur leur consommation énergétique, dénonce Capgemini.

Des pistes pour réduire l’empreinte environnementale

Tout n’est cependant pas perdu. Il existe des pistes pour réduire l’empreinte des LLM, aussi bien lors de l’entraînement que lors de l’inférence.

Le rapport de Capgemini propose plusieurs leviers d’action. Le premier d’entre eux – qui semble de plus en plus faire consensus – consiste à évaluer en amont, pour chaque cas d’usage, la pertinence de l’IA générative par rapport à des alternatives plus sobres (NLP, ML, etc.). En résumé : limiter le plus possible le recours à la GenAI aux cas où elle excelle vraiment.

Une autre piste est d’utiliser des modèles plus petits et plus spécialisés – avec la promesse d’un coût écologique inférieur pour une performance a minima équivalente sur des domaines spécifiques.

Les leviers d’action et leurs applications réelles selon Capgemini Research Institute

Cette piste semble déjà faire son chemin. Plus de la moitié des entreprises interrogées par Capgemini utiliseraient – ou prévoiraient – d’utiliser ces Small Language Models (ou SML) spécialisés par opposition aux grands modèles de langage (Large Language Models) généralistes, tout en sélectionnant des infrastructures (des centres de données) alimentés par des sources d’énergie renouvelables ou non carbonées.

Le rapport de Capgemini Research Institute explore également les pistes du hardware (avec des GPU plus efficients), des données de meilleure qualité pour l’entraînement ou le fine-tuning, ou encore l’architecture des modèles eux-mêmes (Mixture of Experts, techniques de quantification, etc.).