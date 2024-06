La France, pays le plus anxieux sur l’IA générative

Cela en serait presque un trait de caractère. Depuis 2012, Ipsos mène une étude qui mesure le sentiment des citoyens de 33 pays concernant les perspectives économiques. Chaque année, les Français décrochent la première place du pessimisme. En est-il de même pour l’intelligence artificielle générative ? C’est ce que pourraient suggérer les résultats du dernier rapport consacré à ce sujet par le BCG – intitulé « Consumers know more about AI than business leaders think. »

Une courte majorité de salariés optimistes sur la GenAI au travail Au total, 21 400 consommateurs et employés (tous secteurs d’activités confondus) issus de 21 pays, dont la France, ont été sondés. Première observation des auteurs : un Français sur deux se déclare inquiet, ce qui positionne le pays en tête des nations anxieuses. Mais cette conclusion est à nuancer. D’une part, car il convient de distinguer usages professionnels et usages personnels. Dans le monde de l’entreprise, les inquiétudes sont moindres. En moyenne, au niveau mondial, 70 % des salariés se disent enthousiastes quant à l’idée d’intégrer de l’IA générative au travail. La France se situe plus loin avec 58 % de collaborateurs optimistes. Mais c’est une majorité tout de même. Ceci étant, parmi les professionnels, il convient de segmenter. Les plus préoccupés par la GenAI occupent des fonctions dans les domaines du marketing et de la finance – les métiers les plus exposés a priori. Au contraire, les répondants issus des secteurs médical, éducatif et de l’enfance sont les moins inquiets. Un nombre moindre de leurs tâches seraient susceptibles d’être automatisées et/ou remplacées par des technologies d’IA générative.

Des consommateurs très inquiets, et pas seulement en France Il y a ceux qui sont optimistes, et ceux qui ne le sont pas du tout. Et là, donc, le panel des Français se distingue avec 31 % des employés qui se disent préoccupés par l’usage de l’IA générative au travail contre 15 % en moyenne dans le monde. La France est en fait le pays le plus pessimiste sur le sujet. Le rapport du BCG observe toutefois que les préoccupations se cristallisent, en comparaison, moins sur la vie professionnelle que sur la vie personnelle. Les plus préoccupés seraient en effet les consommateurs. Ce constat ne vaut pas uniquement pour l’Hexagone, même si, là aussi, il se démarque des autres états. En effet, 43 % des consommateurs se déclarent optimistes à l’idée d’utiliser l’IA générative. Pour la France, ce ratio chute à 29 %. Une médaille supplémentaire de pessimisme pour les tricolores. Ceux-ci la doivent à leurs craintes autour de la sécurité de leurs données personnelles et à l’incertitude associée à la technologie. Aux États-Unis, en Chine et en Inde, l’enjeu de protection des données personnelles est moindre, sinon anecdotique. Une étude de l’IFOP pour Talan confirme cette peur : 79 % des Français de 18 ans et plus se déclarent inquiets vis-à-vis de l’émergence des IA génératives (contre 68 % en mai 2023). 74 % des cadres et professions intermédiaires supérieures considèrent qu’elles constituent un risque important pour la sécurité des données (+17 points). La méfiance vis-à-vis de la GenAI vient-elle aussi de sa très grande empreinte énergétique ? Pas vraiment. « Parmi les préoccupations évoquées, 10 % des consommateurs ont exprimé une inquiétude quant à l’impact environnemental de l’IA. Un chiffre peu élevé qui pourrait toutefois être identifié comme un signal faible », juge cependant le BCG. Une autre étude Wavestone auprès de 600 « leaders technologiques » semble confirmer ce signal faible. Pas si faible que cela d’ailleurs, puisque ce rapport constate que 46 % des répondants prennent en compte l’impact environnemental de l’IA générative dans tous leurs projets.

À peine 18 % des Français utilisent l’IA générative Comment expliquer ces inquiétudes à l’égard de l’IA générative ? Sans doute en partie par une certaine méconnaissance de la GenAI et de ses capacités réelles. Car seule une minorité des sondés dit avoir une expérience pratique de ces solutions. Certes, en France, plus de 80 % connaissent l’IA générative… ou plutôt en ont entendu parler. ChatGPT a démocratisé le sujet. Pour autant, ils sont 18 % seulement à utiliser la GenAI – contre 25 % dans le monde. Tous les utilisateurs ne sont toutefois pas sur un pied d’égalité. Plusieurs segments sont à distinguer en fonction de la fréquence d’usage, de la nature des usages, ou encore de l’âge. La mesure de la population des utilisateurs s’avère un exercice délicat. Les résultats sont donc à affiner. BCG évalue donc cette part d’utilisateurs « avertis » à 18 %. Kantar Media chiffre cette proportion sur les 12 derniers mois à 22 %. D’après un sondage Viavoice pour SII, plus de 8 Français sur 10 n’ont jamais testé l’IA générative (dont 75 % n’envisagent pas plus de tester à l’avenir) et seuls 6 % y ont recours régulièrement pour un usage personnel. L’enquête de l’IFOP pour Talan constate quant à elle une tendance à l’augmentation (+60 %) du nombre d’utilisateurs des IA génératives. Toutes ces études se recoupent sur la dimension générationnelle de la GenAI avec « une très forte appétence des nouvelles générations », selon l’IFOP, qui souligne que près de 70 % des 18-24 ans utilisent ces applications – contre 47 % des 25-34 ans, et 22 % des 35 ans et plus.