Zoom investit dans le rival d’OpenAI, Anthropic

Zoom a annoncé à ses actionnaires qu’il avait passé un partenariat – et réalisé un investissement – dans la société Anthropic, spécialiste des bots et des technologies d’IA générative.

L’intégration des modèles d’Anthropic est actuellement en version bêta en interne. Zoom prévoit de la lancer sous forme d’essai gratuit dans les semaines à venir.

Dans sa plateforme, Zoom intégrera un des grands rivaux de ChatGPT, l’assistant virtuel d’Anthropic baptisé « Claude », en commençant par sa gamme dédiée aux Contact Centers.

Fondé par des anciens de ChatGPT, Anthropic a levé des fonds auprès de plusieurs acteurs financiers et IT, dont Google. Sa valorisation dépasse aujourd’hui les 4 milliards de dollars. Zoom n’a pas dévoilé le montant de son investissement dans la société.

Avec les grands modèles de langage (LLM) d’OpenAI, Zoom IQ sera en mesure de résumer les fils de discussion et les réunions en temps réel, de créer en amont des ordres du jour pour les meetings, et de rédiger des messages et des mails, promet Zoom.

Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier

Mais Zoom n’entend pas être tributaire d’OpenAI pour autant, dont un des principaux actionnaires est Microsoft.

Récemment, le français LightOn mettait en garde les entreprises contre une dépendance à ChatGPT et sur le risque de fuite de leurs données critiques en utilisant ses services. Les éditeurs l’ont, visiblement, bien compris. Et tout comme ServiceNow qui a lui aussi annoncé une approche très « ouverte » des IA génératives, Zoom ne met pas tous ses œufs dans le même panier.

L’éditeur de visioconférence développe une partie de son IA en interne, passe des partenariats (avec OpenAI et Anthropic donc) et permet, comme Salesforce, le « Bring Your Own Models » dans une approche qu’il qualifie de « fédérée » (à ne pas confondre avec l’apprentissage fédéré).

« En investissant dans un partenaire extérieur, Zoom emprunte une voie légèrement différente [de certain de ses concurrents] et pourrait lui procurer une plus grande influence sur la feuille de route qu’Anthropic prévoit pour Claude » remet en perspective Matt Mullen, analyste chez Deep Analysis, « une influence qu’il n’aurait pas autrement avec une intégration et un partenariat simple ».