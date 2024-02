Espace de données industrielles : lancement de Data4Industry-X

Dawex, Schneider Electric, Valeo, CEA-List et Prosyst ont créé, début février, un espace d’échange de données baptisé « Data4Industry-X ».

Cet espace vise à faciliter le partage d’informations entre « coopétiteurs », dans un cadre qui se veut sécurisé, légalement rassurant et souverain. Sous le capot, c’est la technologie de Dawex qui motorise des échanges qui restent « sous le contrôle des industriels », insiste l’éditeur. « Data4Industry-X propose une solution sécurisée et de confiance, en conformité avec les nouvelles réglementations européennes, comme le Data Act, et qui implémente les standards de facto de Gaia-X », assure-t-il.

Le but de Data4Industry-X – et du partage de données – est d’améliorer la compétitivité et de réduire l’empreinte carbone des grandes organisations industrielles présentes dans plusieurs pays. « [Ce Data Space] permettra d’accélérer l’innovation et de proposer des services sur des données distribuées, issues de plusieurs usines, organisations ou pays, tout en gardant le contrôle sur les données produites à l’étranger », résume Dawex.

Data4Industry-X s’adressera dans un premier temps aux industries automobile et nucléaire.

Une contribution à International Manufacturing-X Le projet est soutenu par l’État (dans le cadre de France 2030) et par le programme « Next Generation1 » de l’Union européenne. Il s’inscrit également dans l’initiative Manufacturing-X. Pour mémoire, Manufacturing-X est une initiative allemande, née en 2022, qui s’est « européanisée » (elle s’appelle d’ailleurs désormais « International Manufacturing-X »). Elle vise à mettre en avant, de manière coordonnée, les différents espaces de données (dont Data4Industry-X donc) du secteur manufacturier. « Les 15 & 16 février, s’est tenu à Paris le Conseil international Manufacturing-X, organisé par la DGE, qui a réuni les représentants d’associations du manufacturing allemand (Industrie 4.0), japonais, coréen, américain (CESMII), italien (Confindustria), espagnol, autrichien, néerlandais, canadien et français (AIF/SIF), et des représentants de grands groupes », rappelle Dawex qui y a participé. « Ce conseil international vise à partager les bonnes pratiques sur les espaces d’échange de données dans l’industrie. »

Des données industrielles entre entreprises et entre pays Data4Industry-X concernera les échanges de données industrielles « transfrontaliers, interentreprises et inter-usines », liste l’éditeur. « L’échange de données est fondamental pour forger des partenariats, stimuler la collaboration et établir de nouveaux modèles industriels. » Jean Pascal RissSchneider Electric « L’échange de données de confiance est fondamental pour forger des partenariats, pour stimuler la collaboration et établir de nouveaux modèles industriels basés sur le numérique », justifie Jean Pascal Riss, directeur de la stratégie Industrial Automation chez Schneider Electric. « Ces nouveaux modèles numériques sont essentiels pour accélérer la transformation vers un écosystème industriel plus résilient, durable et performant ». « Compte tenu du peu d’outils opérationnels connus à ce jour, l’Europe a une chance d’être leader dans le domaine de la création et de l’usage des espaces de données pour l’industrie manufacturière » se félicite pour sa part Alexandre Bounouh, Directeur Instituts Carnot, CEA-List. Proche de Gaia-X (d’où son nom en X), Data4Industry-X – via Dawex – met en œuvre les spécifications, le Trust Framework et l’architecture de référence du projet européen. Le projet vise donc grand, même s’il n’a pas vocation à être le seul espace d’échange dans le manufacturing qui implémente ces principes.