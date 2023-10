PC Windows : Nvidia veut à son tour se lancer dans les processeurs Arm

Les actions des fondeurs ont fluctué immédiatement lorsque la nouvelle du projet de Nvidia de fabriquer des processeurs Arm a été divulguée en début de semaine. Mais il reste à voir quand cela se produira et comment les processeurs basés sur Arm affecteront les machines Windows professionnelles et domestiques.

Les processeurs Arm alimentent des téléphones et d’autres appareils mobiles depuis des années. Leurs partisans affirment qu’ils conviennent aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables parce qu’ils sont plus petits, coûtent moins cher à produire, consomment moins d’énergie et génèrent donc moins de chaleur que leurs homologues x86 aujourd’hui prédominants dans les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables.

Qualcomm développe des processeurs Arm pour les ordinateurs Windows depuis des années, y compris sous le capot du système mal conçu Windows RT il y a dix ans. L’entreprise a conclu avec Microsoft un accord d’exclusivité en ce qui concerne la fabrication des processeurs Arm pour Windows, qui expirera probablement d’ici à 2025. À ce moment-là, une compétition s’engagera entre Intel, AMD, Qualcomm, Nvidia et d’autres, voire Microsoft lui-même, pour la suprématie sur le marché des processeurs Arm.

« Les processeurs x86 ne restent pas immobiles simplement parce qu’Arm est là. Constamment, tous les six à neuf mois, de nouveaux produits sont lancés. » Alan PriestleyAnalyste vice-président de Gartner

Nvidia a tenté d’acheter Arm Holdings en 2020, mais les régulateurs ont bloqué l’opération. Pour l’instant, Qualcomm reste à la pointe des processeurs Arm pour Windows et a présenté de nouvelles puces Snapdragon Arm cette semaine lors de sa conférence annuelle à Hawaï.

Mais rien de tout cela ne signifie que les processeurs Arm finiront par devenir la norme pour l’informatique sous Windows, qui s’est effondrée à mesure que les consommateurs délaissent les ordinateurs domestiques au profit des tablettes, des téléphones et des MacBook d’Apple. Les Mac sont déjà équipés de processeurs Arm, Apple ayant migré toute sa gamme d’ordinateurs portables il y a quelques années. Mais cela ne signifie pas que les fabricants de matériels Windows suivront nécessairement.

« Les processeurs x86 ne restent pas immobiles simplement parce qu’Arm est là ; [les fabricants de x86] ne se disent pas “Oh, attendons qu’ils nous rattrapent” », explique Alan Priestley, un analyste vice-président de Gartner. « Constamment, tous les six à neuf mois, de nouveaux produits sont lancés. C’est un marché dynamique », relève-t-il.

L’IA au cœur de nombreux processeurs L’industrie des puces électroniques s’efforce d’exécuter les processus d’IA sur les CPU et les GPU, plutôt que de concentrer tous les traitements sur des serveurs distants. Et la place de Nvidia dans l’IA générative est désormais connue. Microsoft soutient Windows on Arm en intégrant l’IA générative Copilot dans les applications de productivité OneDrive et Office 365, ainsi que dans les applications professionnelles Dynamics. « L’exploitation de l’IA dans ses centres de calcul coûte cher à Microsoft », explique Alan Priestley. Mais « si vous l’exécutez sur votre PC, vous payez pour le matériel, vous payez pour l’énergie. Alors oui, nous allons voir des CPU à l’intérieur des PC qui intègrent des accélérateurs d’IA, sans aucun doute ». Mais les fabricants de processeurs x86 intègrent également des accélérateurs d’IA dans leurs puces, notamment les processeurs Intel Meteor Lake et les logiciels qui les accompagnent, dont la sortie est prévue en décembre. L’avantage pour Nvidia d’investir dans les processeurs Arm, estime Alan Priestley, sera d’obtenir plus de contrôle sur son propre matériel – dont une grande partie fonctionne avec des logiciels Nvidia. Par le passé, Nvidia a été contraint de retarder la sortie de ses produits à cause des retards des fournisseurs de processeurs, ce qui ne sera plus un problème si le fondeur prend en charge cette partie des opérations de fabrication en interne.