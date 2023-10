Serveurs : Dell passe aux infrastructures hyperconvergées OpenShift

Après les infrastructures hyperconvergées à base de systèmes VMware ou Nunatix pour exécuter des VMs clés en main, voici qu’arrivent chez les constructeurs de serveurs des appliances Kubernetes toutes-en-un pour exécuter des containers. Dans les faits, Dell lance ces jours-ci des configurations PowerEdge préconfigurées avec le système OpenShift, le Kubernetes de Red Hat, et son SDS PowerFlex.

La solution, baptisée Dell Apex Cloud Platform for Red Hat OpenShift, s’appuie sur un partenariat lancé en 2022 et qui visait déjà la mise au point d’une appliance conçue conjointement par les deux fournisseurs. L’un fournissait le système, l’autre la puissance de calcul, la capacité de stockage et les pilotes Kubernetes pour les exploiter. Pour autant, l’offre n’existait pas encore commercialement. Certains serveurs de Dell embarquant des tiroirs de disques étaient simplement validés par Red Hat comme aptes à exécuter OpenShift, au travers d’un programme Dell Validated Platform for Red Hat OpenShift.

À présent, plus question de passer dix jours à installer OpenShift soi-même. À l’allumage du cluster de serveurs Dell, les machines téléchargent et configurent toutes seules OpenShift. « Surtout, si des composants doivent être mis à jour, qu’il s’agisse d’OpenShift lui-même, ou des pilotes de stockage de Dell pour Kubernetes, par exemple, l’utilisateur n’a plus besoin de se lancer dans des installations complexes. La solution s’en occupe toute seule », observe Anurag Agrawal, PDG du cabinet d’études Techaisle.