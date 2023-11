Cloud : Oracle gagne un (petit) contrat avec la BCE

Le cloud d’Oracle, alias OCI (pour Oracle Cloud Infrastructure), va intégrer un catalogue qui liste les solutions officiellement accessibles aux différents organismes de l’Union européenne (UE). Ce catalogue recense d’autres acteurs, souverains et moins souverains, conformément à la stratégie multi-cloud différenciée de l’Europe.

Un contrat hautement symbolique pour Oracle

Les institutions du Vieux Continent n’ont pas signé de contrat exclusif avec Oracle. Mais l’éditeur américain entend bien utiliser ce « beau coup » pour faire la promotion de son offre 100 % cloud public. Un porte-parole de l’éditeur a en effet confirmé au MagIT qu’il ne s’agissait pas d’une déclinaison « souveraine » qui tirerait parti d’Alloy (c’est-à-dire un OCI hébergé et infogéré par un tiers local comme un Digora), mais bien du cloud géré par Oracle lui-même et donc soumis au droit américain.

« La Commission européenne choisit Oracle Cloud Infrastructure », vante ainsi le communiqué d’Oracle. « Les organismes publics de l’Union européenne ont accès à plus de 100 services ».

« Les institutions, organismes et agences de l’UE peuvent désormais rejoindre les plus de 1 000 organisations du secteur public, comme le gouvernement britannique, le gouvernement néerlandais, le gouvernement fédéral australien et le département de la défense des États-Unis », liste Oracle dans un contexte où l’éditeur travaille ses offres souveraines à destination des plus hautes institutions politiques partout sur la planète.