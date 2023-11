« La demande en matière d’Intelligence artificielle (IA) est passée du point mort en 2022 à la frénésie du jour au lendemain », constate le cabinet d’études Forrester, ce qui a poussé, en 2023, « 56 % des décideurs à explorer ou à expérimenter. [Mais] pour accroître la productivité, améliorer l’expérience client et créer de la valeur, les initiatives et les stratégies en matière d’IA devront être encore plus ciblées en 2024 », invite le cabinet.

Forrester estime par ailleurs que 60 % des employés utiliseront l’IA d’une manière ou d’une autre dans leur travail en 2024. Y compris en dehors des cadres imposés par leurs entreprises.

« Nous nous attendons à ce que le phénomène de Shadow AI se développe […], ce qui entraînera des problèmes réglementaires, de confidentialité et de sécurité », avance Forrester. « Les entreprises n’innoveront pas assez vite pour devancer la généralisation du BYOAI (Bring Your Own AI) », tranche-t-il. « Elles devront donc s’atteler au plus tôt à l’élaboration d’une stratégie pour gérer et sécuriser ce BYOAI, tout en développant des ressources d’IA formellement approuvées par l’entreprise ».

Logiquement, face à cette demande croissante, les budgets devraient également progresser. En particulier dans les « plateformes » de bout en bout.

« De nombreuses équipes ont commencé par utiliser un ensemble hétéroclite d’outils open source. Aujourd’hui, les entreprises ont besoin des solutions que proposent les plateformes d’IA et qui sont capables de passer à l’échelle pour soutenir les usages métiers critiques. […] Les investissements dans ces plateformes vont tripler [N.D.R. : à horizon 2030] et susciteront également une demande accrue d’infrastructure d’IA ».

Du côté de l’IA générative, Forrester anticipe un taux de croissance de 36 % entre 2023 et 2030.

Open source, Super Star L’open source devrait rester un élément – si ce n’est « L’élément » – majeur des stratégies des entreprises, en particulier pour cette IA générative. « 85 % des entreprises développeront une IA avec des modèles open source », chiffre Forrester. Après les premiers essais avec le modèle propriétaire d’OpenAI, « beaucoup commencent à regarder la manière de faire leurs IA génératives. Et nombre d’entreprises se tournent vers des modèles open source comme GPT-J, BERT ou Flan-T5 », souligne Forrester. « L’arrivée de LLM plus portables comme Llama 2, de marketplace comme Hugging Face, et les investissements des entreprises ont accéléré la tendance ». Qui devrait donc se poursuivre l’année prochaine.