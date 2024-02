Il n’y a pas que l’IA générative dans l’IT en 2024 (Forrester)

La fin du monde et la fin du mois. Les organisations et les entreprises (et leurs DSI) sont confrontées, comme les individus, à la double contrainte de gérer au mieux le présent – dont leurs transformations numériques –, tout en prenant soin de devenir durables. C’est en substance l’idée générale qu’a développée Forrester lors de la présentation de ses prévisions 2024 à Paris ce 7 février.

Une perte de confiance dans les organisations « Sur les 10 plus grands risques identifiés par AXA [dans son rapport “Future Risks Report 2023”], 3 sont directement liés à des problématiques environnementales », souligne Thomas Husson, Vice-Président et Principal Analyst chez Forrester. « Le climat est aussi la préoccupation numéro 1 des consommateurs ». Mais dans le même temps, les problématiques IT sont très présentes, avec d’une part la cybersécurité (n° 2 du Top 10 d’AXA), et d’autre part le big data et l’intelligence artificielle – en particulier l’IA générative qui propulse les deepfakes et la désinformation dans une nouvelle ère –, au moment même où la moitié de la population mondiale est appelée à voter en 2024. Dans le domaine du développement, l’IA produit du « code pas toujours sécurisé, loin de là. On s’attend donc à ce qu’en 2024, il y ait au moins trois cyberattaques liées [à des failles dans] du code produit par des IA génératives » que Forrester appelle des « Turing Bots ». Idem d’un point de vue réglementaire, sur les données – notamment les données clients – qui sont ingérées en entrée des LLM. « Nous allons voir une multiplication des amendes liées au RGPD », entrevoit Thomas Husson qui évoque « un doublement des procédures liées aux contenus produits par l’IA ». Conséquence directe, Forrester anticipe une perte de 10 points de la confiance dans les entreprises. « C’est colossal », commente Thomas Husson. « Ce chiffre varie d’un pays ou d’une industrie à l’autre, mais l’enjeu [commun], c’est de reconstruire cette confiance ».

Le machine learning bouge encore Dans ce contexte, qui plus est, instable avec les incertitudes géopolitiques et économiques, comment naviguer ? En prenant des risques, maîtrisés, « pour se frayer de nouveaux chemins », répond Forrester. C’est ce que permettrait, dans son côté positif, l’IA générative « qui est, selon nous, une rupture technologique aussi, voire plus importante qu’Internet », souligne Thomas Husson. Mais le VP invite aussi à ne pas oublier les autres formes d’IA, aux potentiels de transformation intacts. « On a parfois l’impression qu’avant ChatGPT, il n’y avait rien. [Mais] les LLMs sont des sous-domaines du deep learning et du machine learning qui continuent à évoluer […] il y a toujours des améliorations sur des modèles algorithmiques prédictifs classiques ». « Pas de data, pas d’IA. » Thomas HussonVice President, principal analyst, Forrester Research L’expert voit aussi poindre des modèles plus verticalisés et spécialisés, les Small Language Models. Résultat, pour Forrester, les investissements dans les plateformes d’IA devraient tripler en 2024 et 1 entreprise sur 8 devrait se doter d’un poste de Chief AI Officer. Reste que l’IA est un « catalyseur ». Pour générer de la valeur, elle doit pouvoir s’appuyer sur un socle solide. « Pas de data, pas d’IA », résume Thomas Husson, « cela paraît évident, mais on a trop tendance à l’oublier […] il faut désiloter [les sources], la collecter [la data], la raffiner. On sait que c’est compliqué ». Sous-entendu : mais il faut continuer à faire du data management.

L’IA au sens large, un catalyseur davantage concurrentiel si… L’expert invite également à réfléchir à la manière d’embarquer l’IA dans les process et dans les métiers (formations, etc.), le tout avec une gouvernance pertinente. Car quoi qu’il arrive, les collaborateurs utiliseront ces outils, quitte à ce que ce soit en shadow IT, ou dans un mode « Bring your own AI ». Tester, diffuser, piloter l’IA. « Tout cela suppose une transformation de l’entreprise [Mais] c’est ça qui donnera un avantage concurrentiel », tranche le VP. Et le bénéfice peut être massif. « Michelin par exemple a identifié plus de 500 millions d’euros d’opportunités liées à l’IA », illustre-t-il. L’amélioration de la productivité est le principal bénéfice interne identifié, mais Forrester estime que 2024 sera aussi l’année de l’IA tournée « vers l’extérieur ». « En 2024, un grand groupe sur deux expérimentera une IA à destination du consommateur final pour améliorer l’expérience client. On le voit déjà avec des exemples comme CDiscount, qui a sorti un chatbot qui ne s’appuie pas sur du NLU classique ou sur un arbre de décision, avec un taux de satisfaction 3 fois supérieur ». Les marques vont devenir conversationnelles, résume Thomas Husson, dans une tendance longue où elles se numérisent. « Fin 2024, en France, 15 % des ventes Retails se feront sur des canaux digitaux », chiffre Forrester. L’IA va donc s’immiscer un peu partout. Mais il reste une question centrale : « la confiance », insiste Thomas Husson. Pour la créer, ou la re-créer, « il faut investir dans ce que nous appelons le “Quotient Robotique” par analogie au QI ou au quotient émotionnel ». En clair, rendre l’IA transparente, auditable, explicable. Mais aussi s’acculturer, la tester. Et (surtout ?) rassurer les équipes qui n’ont souvent rien contre le fait d’être augmentées (au sens technologique du mot) par l’IA, mais qui redoutent d’être remplacées par elle. Et licenciées. « L’IA va impacter 4,5 fois plus d’emplois qu’elle ne va en détruire », tempère Thomas Husson, ce qui implique tout de même que « nous allons tous devoir apprendre à travailler avec ».